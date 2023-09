Marta Nieto, sobre la censura del PP y VOX: “Si no tenemos libertad para expresarnos, ¿qué país somos?”

Este viernes se estrena en cines Verano rojo, un thriller protagonizado por Marta Nieto y José Coronado, y para promocionarlo, ambos han acudido esta noche a El Hormiguero de Antena 3. Así, han explicado que se trata de una película que denuncia los abusos de la Iglesia, y en la que Nieto interpreta a una policía y Coronado a un periodista un tanto trasnochado.

“Funciona fenomenal, es un thriller que está muy bien hecho y que tiene sentido, que da un valor extra a la película”, afirma Marta Nieto. Aunque es ficción, y para todos los públicos, Pablo Motos, el presentador, ha indicado que al final de la película se explica que en España hay al menos 1.802 testimonios de abusos sexuales, pero no hay una estadística que marque la magnitud del problema.

“En lo civil sí que se hace algo, pero cuando tiene que ver con la iglesia…”, explicaba la protagonista, que detallaba cómo durante la grabación o los pases de la cinta “todo el tiempo venían hombres de determinadas edades contando anécdotas parecidas a las que se cuentan en la película. Es más habitual de lo que hubiéramos pensado”, exponía, aunque dejando claro que Verano rojo esto se trata “de una manera muy amable, para todos los públicos, y no se ve nada”.

Marta Nieto, precisamente, ganó el premio Max por la obra Infamia, que denunciaba la pederastia, y que fue cancelada en Toledo a instancias del PP y de Vox. Para ella, la situación “Es muy difícil de entender, pero no somos los primeros. Esperemos ser los últimos, pero tampoco. Se ve que molesta plantar semillas para que la gente piense”, lamentaba la actriz. Sobre el montaje, detalló que es “un monólogo de una periodista a la que secuestran por destapar una red de pederastia. Hay algo misterioso y triste, si no tenemos liberta para expresarnos ¿qué tipo de país somos?”.

Marta también contó su experiencia como asistente a los Óscars tras su trabajo en Madre. Así, relató cómo todo tiene forma del premio durante la gala, incluidos los aperitivos. Calificó como “larga” la gala, y explicó cómo hay figurantes vestidos de gala para que cuando alguien salga no se vean los huecos.

Hablando de premios, Pablo Motos contó cómo se cabreó cuando acudió a Nueva York tras estar nominado a los Emmy y no gnaó. “Me preparé el discurso en inglés, y llega muy rápido nuestro premio del programa. Se lo dan a otros, había una fiesta enorme y yo me fui al hotel”, recordaba.

Por su parte, José Coronado habló de su faceta de artista, y de cómo en el confinamiento comenzó a pintar en las paredes. “No tiene más misterio que la paciencia. No me considero artista, pero me gusta hacerlo en las paredes para que sea perecedero y desaparezca”, reconocía el actor.

