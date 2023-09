El "trauma" de David Carrillo, la estrella del 'Club Disney': "Me he sentido vapuleado por ser un niño actor"

El "trauma" de David Carillo tras su paso por el 'Club DIsney': "Me he sentido vapuleado por ser un niño actor"

David Carrillo era el niño rubio que divertió a toda una generación en las mañanas de Club Disney, un programa dirigido para el público infantil que empezó a emitirse en la década de los noventa y que pasó por TVE y Telecinco. El formó parte del formato entre los años 1996 y 1999, junto al popularísimo Jordi Cruz y Elena Ballesteros, y con sólo 12 años se convirtió en el presentador más joven del Club Disney.

Pero David empezó a trabajar como actor mucho antes, en series tan emblemáticas como Los ladrones van a la oficina, Médico de familia (hizo del amigo inseparable de Chechu) y Canguros. También hizo sus pinitos en el cine, con la película Y decirte alguna estupidez, por ejemplo, te quiero (2000).

Sin embargo, su carrera no ha sido un camino de rosas, pues tal y como reconoce en Socialité, "si pudiera volver atrás no hubiera sido niño actor". David Carrillo, que ahora tiene 39 años y se dedica a los musicales, asegura en el programa de Telecinco que "es muy complicado labrarse una carrera después de haber sido niño actor en España, algo que no pasa en Estados Unidos, por ejemplo. Justin Timberlake, Christina Aguilera... Es un país que potencia a sus pequeñas estrellas".

"Me he sentido vapuleado y censurado", sostiene Carrillo asegurando que nunca ha llegado a quitarse la etiqueta de 'niño actor' y que ha sido verdaderamente difícil reconducir su carrera. "Al final tienes 40 años y sigues siendo el niño de Juan y Medio o el de Club Disney. La vida son otras cosas más importantes que salir en la Superpop. Me cuesta mucho soltar al niño, lo llevo aquí encima", declara.

David no se corta a la hora de catalogar de "trauma" haber sido famoso cuando era todo un chaval, por los problemas que supone gestionar la fama. "Cuando eres un adolescente que ganas mucho dinero, luego dejas de salir en la tele y te dicen '¿y este quien es?".

David Carrillo se abre en canal en 'Socialité'.

El actor, que ahora está en el Teatro Alcázar con Berlín, Berlín, una comedia sobre la Guerra Fría, reconoce también los problemas que tuvo con su sexualidad: "Me acuerdo que cuando estaba haciendo televisión, se me decía que tuviese cuidado con la pluma. Desde Disney había una especie de toque de 'cuidado, no le dejéis el pelo tan largo".

"Emocionalmente estoy solo. Ojalá llegue esa persona ideal de Disney", bromea en último lugar. Hay que recordar que hace unos años se rumoreó que el actor pudo haber tenido una relación con Jorge Javier Vázquez. "El teatro ha sido mi salvavidas", afirma Carrillo, que participó como concursante en el talent show de Telecinco Me lo dices o me lo cantas interpretando a Kiko Rivera.

