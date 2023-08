Antonio Montero saca de nuevo su lado más machista en 'Así es la vida', a raíz de la polémica de Luis Rubiales

Luis Rubiales está a punto de ejecutar el paso que le sugirió dar el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, después del beso no consentido a Jenni Hermoso en la ceremonia de entrega de medallas de la final del Mundial de fútbol femenino que se disputó en Sídney el pasado domingo. El de Motril dimitirá este viernes como presidente de la Real Federación Española de Fútbol en una Asamblea que se celebra este viernes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

Rubiales no ha podido soportar la presión a la tormenta mediática que se ha desarrollado durante estos días, multiplicada a raíz de las declaraciones que hizo en El partidazo de Juanma Castaño en la COPE. Su lamentable comportamiento tanto en el palco del Sídney Football Stadium como en el césped y la pésima gestión de la crisis se lo han llevado por delante.

Con permiso del caso de Daniel Sancho, el asunto ha copado la escaleta de los programas de actualidad. Fue el caso de Así es la vida, el magacín que pilotan Sandra Barneda y César Muñoz. Precisamente, el extremeño tuvo que pegar un corte a raíz de la opinión de Antonio Montero, que volvió a sacar su machismo en televisión.

[No todo son malas noticias en Telecinco: 'Así es la vida' gana a 'YAS verano' (sin Sonsoles) en las tardes de agosto]

"Él defendió la incorporación de la mujer al fútbol. Posiblemente de las personas que más ha luchado por los derechos de las mujeres en el fútbol", empezó diciendo el excolaborador de Sálvame. "Pero luego es tan tonto para que en un sitio público, que le está viendo todo el mundo, tocarse de esa manera. Es un tío absurdo. Entonces, se tiene que ir por absurdo".

Rápidamente, César Muñoz salió al paso. "Yo creo que las que han luchado por sus derechos son las mujeres que todos los días se visten la camiseta, no por un señor", espetó ganándose los aplausos del público del plató. "De verdad, Perdóname que discrepe", a lo que Montero añadió: "Te digo que, en su primer discurso, avanzó que pretendía construir un organismo líder en transparencia e incorporar a la mujer en los cargos directivos".

Antonio Montero ha afirmado que Rubiales es de las personas que "más ha hecho por la mujer en el fútbol" y @ZesarM no ha dudado en dar su opinión al respecto. #AsíEsLaVida https://t.co/saPM5jz1x9 pic.twitter.com/JwURDN7JqQ — Así es la vida (@asieslavidatele) August 24, 2023

Sin embargo, tal y como se encargaron de recordar en plató, esto no ha llegado a cumplirse. "Pero Antonio, ¿cuántos CEOs de grandes empresas, en su primer discurso, dicen que incorporarán mujeres y cuántos lo hacen?", preguntó Sandra Barneda insistiendo en que "eso no significa que luches por la mujer, significa que, proactivamente, es necesario que se diga porque queda bien, pero es como el maquillaje de muchos presidentes que llegan al poder y hablan de la mujer".

"La cosa no va entre mujeres y hombres, va de que alguien se toque la entrepierna delante de la reina, que bese a una de las jugadoras y que la lleve a hombros", dijo la catalana. "Hay cosas que van de educación, de modales y de que hay cosas que no se pueden hacer, pero ni cuando no hay cámaras".

No es la primera vez que el periodista suelta en directo un comentario machista en televisión. Por poner un ejemplo, el pasado mes de diciembre, Sálvame puso sobre la mesa que había una persona que quería destruir la carrera de Cristina Porta. Fue entonces cuando Montero dijo: "Tú pensabas que era una mujer. Has hecho alusión sin darte cuenta. Inconscientemente. A mí no me extrañaría nada, porque entre las mujeres os endiñáis a lo bestia".

Sigue los temas que te interesan