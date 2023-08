Asraf Beno advierte de un intento de estafa que ha sufrido tras su paso por 'Supervivientes'

Asraf Beno ha sido una de las grandes estrellas de Supervivientes 2023. Y ahora, un mes después de aquella aventura televisiva, ha utilizado sus redes sociales sobre los peligros de ciertos mensajes que tienen por finalidad estafar al usuario y obtener sus datos personales y bancarios.

“¡Cuidado con estas estafas!”, escribió el que fuese concursante de La casa fuerte junto a su pareja Isa Pantoja. Con este texto, acompañó en Instagram una captura de pantalla de su propio teléfono, en el que se mostraba cómo alguien estaba intentando hacerse pasar por su endidad bancaria para que actualizase sus datos a través de un link. “Estimado cliente, su cuenta bancaria quedará suspendida el día 07/08/2023 por favor actualizar sus datos”, le pedían al modelo.

Para su suerte, Beno no accedió al enlace, al detectar que el remitente no era de finar y así evitó caer en una estafa. Este tipo de acciones de conocen como phising, una estafa que tiene como objetivo obtener a través de internet datos privados de los usuarios, especialmente para acceder a sus cuentas o datos bancarios.

[Susanna Griso desmiente en ‘Espejo Público’ que haya sido detenida por vender bitcoins]

Tal como ha ido contando en las últimas semanas, el paso de Asraf por Supervivientes le ha dejado múltiples secuelas físicas, que él va tratando de superar poco a poco. Uno de los temas que ha tratado es su salud bucal. “Estoy aquí en la clínica que me voy a poner unos empastes porque la verdad que venimos destrozados de la isla y estoy recuperándome entre el fisio, los dientes... Y nada, me van a anestesiar para quedarme como nuevo”, contó en sus redes sociales también.

Otro de los aspectos que han cambiado tras la aventura del reality es su resistencia física. En ese sentido, contaba en otra ocasión cómo acababa de salir de entrenar, y que pensaba hacerlo mucho más, pero que no podía hacerlo porque estaba “súperatrofiado”. “No consigo entrenar bien será porque los músculos han estado inactivos mucho tiempo pero seguiremos intentándolo y dándolo todo”, exponía en aquella ocasión.

Además, se ha mostrado muy agobiado con el tema de la comida, después de pasar carencias en Honduras, y ha relatado cómo le cuesta ir al supermercado y no llegar el carro de comida basura. “Lo he conseguido y he salido victorioso del supermercado pero de verdad el impulso que tengo por coger esa comida es increíble, menos mal que me he resistido. Pero difícil es un rato”, contaba otro día.

Sigue los temas que te interesan