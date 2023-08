Antonio Rossi confirma su boda con Hugo Fuertes en ‘El programa del verano’: “Lo tenemos todo”

Este miércoles, el Club Social de El programa del verano ha dado el protagonismo a uno de sus colaboradores. El magacín matinal de Telecinco entraba en su recta final, se destacó, a modo de cebo, que uno de sus colaboradores había decidido afianzar su relación y que pasaría por el altar.

Tras jugar un poco al despiste, se confirmaba que el afortunado que se dará el sí quiero con su pareja es el periodista Antonio Rossi, quien lleva dos años de relación con Hugo Fuertes, un organizador de eventos con el que se lleva 17 años de diferencia.

“Me caso, sí. Estoy muy feliz, muy contento... Lo han publicado y pienso que han tardado porque esto está organizado desde hace tres meses, mis amigos ya lo saben y todo...”, explicaba el periodista, en referencia a los numerosos medios digitales que han recogido el enlace, que la revista Semana fecha para el próximo 16 de agosto de 2024. “Tenemos fecha, lugar, DJ, lo tenemos todo. Abrazando la vida y el amor”, matizaba, a la vez que agradecía el trabajo de los compañeros periodistas que han recogido la buena noticia.

[El tenso momento entre Joaquín Prat y Antonio Rossi en el plató de 'El programa de Ana Rosa']

A pesar de la confirmación, Antonio se mostró celoso de determinados aspectos de su intimidad, y así, ha preferido no contar a la audiencia, por ejemplo, quién le pidió matrimonio a quien, aunque sí detalló que se lo diría a sus compañeros fuera de cámara. “El amor siempre hay que sellarlo y celebrarlo”, destacaban entonces sus compañeros, con alegría.

El tema continuó justo después en Ya es verano, programa en el que también trabaja Rossi, en la misma cadena. Allí fue engañado por sus compañeros, pues en la escaleta venían unos asuntos que no se trataron, pues emitieron un vídeo sobre ese compromiso.

“No me he dado cuenta, porque no venía en el guion, aparecía otra cosa y he preguntado qué era esto”, afirmaba Rossi, quien en el verano está ejerciendo de copresentador en la sección Fresh, dedicada a los temas de crónica social, y que bromeaba con la “encerrona” que le habrían hecho.

“Nada, estoy muy contento. La boda se celebrará el año que viene y no sé por qué me he puesto a organizarlo tan temprano, porque llevo meses diciendo que tenía que haber sido ya”, se limitaba a explicar el periodista, quien siguió manteniendo el mismo perfil bajo que en El programa del verano sobre lo referido a su vida privada. De hecho, de su boca no ha salido ni el sitio ni la fecha del enlace.

De esta manera, Antonio Rossi manifiesta su intención de estar acompañado el resto de su vida de Hugo Fuertes, con quien empezó una relación hace ahora dos años. “Con los brazos abiertos para todo lo bueno que me espera este nueve curso/año. Vienen cosas espectaculares en todos los aspectos de mi vida. Y hay una de ellas que me hace más feliz aún”, ha escrito en su cuenta de Instagram sobre el buen momento que está disfrutando.

Sigue los temas que te interesan