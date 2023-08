Lorena García pide perdón tras un comentario sobre un preso trans: "Mañana vengo y pido que me llamen Paco"

Una polémica ha surgido esta mañana en Espejo Público. El magacín ha abordado un tema de actualidad, al informar sobre un preso que, tras declarar que era trans, fue trasladado a una cárcel de mujeres y dejó embarazada a una de las reclusas. Tras abordar de manera seria el tema con Joaquín Leiva, portavoz del sindicato de Instituciones Penitenciarias, Lorena García lanzó un comentario desafortunado por el que tuvo que pedir disculpas posteriormente.

Tras analizar el titular con Leiva, quien recordó que el suceso fue a inicios de este año. "Llevamos conviviendo con la transexualidad toda la vida en la cárcel. En 2006 ya estaba reconocida la autopercepción", señalaba, desvinculando así la situación de las personas trans a la ley promulgada por el Gobierno actual. Leiva sí que señaló que, actualmente había "un limbo" respecto a los protocolos que tienen que seguir en prisión.

Dado que cada caso es único, Leiva remarcaba que "las decisiones que se toman pueden estar condicionadas por el debate social", haciendo ya referencia a la ley Trans. El portavoz señaló que el preso, tras lo sucedido, fue enviado de nuevo al módulo de varones y que, actualmente, no se encuentra en prisión. Cuando García le preguntó si esta persona había iniciado un proceso de transición en los que había modificado su cuerpo, Leiva no le ofreció esa información, recordando que desconocía su situación, por derechos de privacidad.

La polémica vino después, cuando tocó debatir el tema con los tertulianos. Fue ahí cuando García, quien sustituye a Susanna Griso durante la temporada estival, soltó el comentario fuera de lugar. "Es que basta con que alguien diga que... Yo mañana vengo aquí, digo que me siento hombre y pido que me llamen Paco", lanzó. "No sería lo mismo, Lorena. Te lo puedo asegurar", "¡No sería lo mismo!", le dijo uno de los tertulianos.

'Espejo Público'.

"Esto cuestiona todo el tratamiento del buenismo sobre la autodeterminación", señalaba Paco Marhuenda. "Me parece el colectivo LGTBI perfecto, que cada uno sea lo que le dé la gana, pero hay cosas que son de sentido común, tendrá que haber pruebas de madurez...", agregaba el director de La Razón. "No vamos a entrar a valorar lo que cada uno se siente, pero hay que revisar lagunas", se apresuraba a decir García, dándose cuenta de que el tema estaba tomando una deriva polémica.

Antes de cambiar a otro tema, la presentadora, consciente de su desafortunado comentario, entonó el mea culpa y pidió perdón, aunque con matices. "Reconozco que he hecho un comentario que es inadecuado, pido disculpas, que ha tenido bastantes críticas y ha resonado, y espero que esta flagelación pública que hago tenga la misma repercusión. Ni cuestiono la ley, pero pido contextualizar", ha declarado.

