Belén Esteban trolea a 'Fiesta' y envía un recado a Telecinco: "¡Suerte! Que veo que las cosas no van tan bien"

Belén Esteban comienza a hartarse. A pesar de negar continuamente estar viviendo una crisis matrimonial con su marido, Miguel Marcos, y que éste amenazase con acciones legales, parece no ser suficiente. Convertido en uno de los temas estrella de estas últimas semanas tanto de Fiesta como de otros programas de Telecinco, especialmente Así es la vida; la de Paracuellos ha dicho basta. Eso sí, ha tirado de ironía, troleando a la mismísima Telecinco.

Sabiendo que la propietaria de la compañía Los Sabores de la Esteban acaba de regresar de su gira por América, donde ha aparecido en diferentes magacines de Miami y Ciudad de México y no ha dejado indiferente a nadie; Esteban ha vuelto y eso le está haciendo afrontar de nuevo los rumores de crisis matrimonial.

De nada han servido las declaraciones ni el comunicado oficial del conductor de ambulancias. La de Paracuellos ha declarado sentirse "muy satisfecha del trabajo" que han hecho tanto ella como varios colaboradores del extinto Sálvame. "Nos hemos ido 43 personas y espero que cuando Netflix lo eche, la gente se divierta como nos hemos divertido nosotros", comentaba ilusionada a la reportera de Fiesta de verano que le esperaba.

Hecha la promoción, la de Paracuellos tiró de ironía para responder a las preguntas sobre la supuesta crisis conyugal. Fue Mónika Vergara la que aseguró que la pareja no está pasando por un buen momento, después de ser vistos discutiendo en una calle de Madrid. "Acabamos de firmar la separación. Hemos discutido en la calle y hay imágenes que no han salido. Bueno... hemos tenido una ahora mismo en la calle a gritos... Nos hemos separado", compartía la televisiva de manera sarcástica.

Inicialmente, la reportera cayó en la trampa, dado que le preguntaba si era cierto que había salido a comer con su marido y que les había visto muy bien. La ex de Jesulín de Ubrique continuó con el sarcasmo, al hablar de cómo la separación ha provocado que ella y Miguel Marcos estén negociando la custodia de su perro, Noah.

"Tenemos un perrito que se llama Noah, y hemos firmado la custodia. Lunes, martes y miércoles le toca a él, y a mí me toca jueves, viernes, sábado y domingo", respondió y ahí cuando Miriam Muñoz, la reportera, supo que la de Paracuellos le estaba tomando el pelo. "Veo que te lo tomas a guasa", señaló.

'Fiesta'.

El magacín que presentan Frank Blanco y María Verdoy mostró otras imágenes de la de Paracuellos poniéndose más seria y recordando que la famosa y la que habla de su vida es ella, pero no su marido. "Me han puesto un poco al día: mi marido, porque se ponga en un photocall, no es famoso. Cuando se pone, es porque la prensa se lo pide y porque va acompañado de su mujer", razonaba.

"Lo mismo podría decir del compañero Aurelio Manzano, que lo he visto en photocalls. Pero Aurelio, te mando un beso", dijo mirando a cámara. Después pasó a saludar a Mónika Vergara, con quien fue mucho menos condescendiente. "Y a ti Mónika... ¡qué pena!", dijo. "Estoy súper feliz, estoy súper bien. Mi marido no ha ido a un programa ni ha cobrado ni ha salido en una exclusiva. Entonces, un poquito de respeto", manifestó en otro corte del vídeo.

Es que es verdad solo saben hacer noticias con mentiras pic.twitter.com/qBZIWLmVkv — 🇵🇷@lebiram🇵🇷❤️🧡💜🙏🙌† (@lebiram34980787) July 30, 2023

"Mi marido no ha ido a un programa ni ha cobrado"

"También quiero recordar que se ha mandado un comunicado y ya vamos a tomar medidas legales. Porque de mí, sí. Pero de él, no", advirtió. El vídeo terminaba y fue rápidamente respondido por los aludidos en el plató, quienes no pudieron evitar reír a carcajada limpia cuando la de Paracuellos hablaba de su supuesta separación.

"Efectivamente, yo alguna vez he posado en un photocall, pero de mi vida nadie habla, porque nadie sabe nada de ella. Sin embargo, de la vida de tu marido, has hablado tú", explicaba el periodista venezolano. "Nosotros nos hacemos eco de todo lo que hace Belén Esteban que, que yo sepa, es la famosa y si tiene una bronca en la calle, mi obligación es contarlo", justificaba la hija de la difunta Maika Vergara.

Belén Esteban lanza un mensaje contra Borja Prado tras la cancelación de "Sálvame". Fuente: (Fiesta). pic.twitter.com/6qqW2tu2iK — Show España (@ShowEspana) July 31, 2023

Ahora bien, esto fue lo visto en el programa. Como era evidente en la noticia, hubo varios cortes para condensar las declaraciones más relacionadas con la supuesta crisis de pareja. La de Paracuellos habló más y lanzó una pulla contra Telecinco, dado que la cadena sí que está atravesando una fuerte crisis de audiencias.

La televisiva, quien en todo momento fue cordial con la reportera, dejó un recadito a sus antiguos jefes. "A Sálvame no nos querían, ¿no? Pues que dejen de hablar de nosotros. ¡Suerte! Que veo que las cosas no os van tan bien", dijo, recordando que cómo las audiencias del canal de Mediaset se han desplomado y han coincidido con la cancelación abrupta del magacín de La Fábrica de la Tele.

