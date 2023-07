Carlota Corredera afirma que hablar de feminismo le costó su puesto de trabajo en televisión

La presentadora y directora de televisión Carlota Corredera acaba de estrenar un videopódcast llamado Superlativas, y con el que pretende seguir la lucha feminista que la caracterizó en sus últimos tiempos en televisión. Sobre este proyecto, la comunicadora gallega ha dado una entrevista a El País en la que afirma que está “siendo libre profesionalmente”, ya sin relación laboral con La Fábrica de la Tele. La productora de espacios donde ha trabajado en el último lustro en Telecinco en formatos como Sálvame, Deluxe, Cámbiame, ¿Quién es mi padre? o Rocío. Contar la verdad para seguir viva.

“Hablar de feminismo me ha costado mi puesto en la tele”, expone Carlota Corredera, en referencia a su salida de Mediaset. Unas palabras que encajan con lo dicho a Nagore Robles la semana anterior, cuando aseguró que pagó un “altísimo” precio por hacer pedagogía feminista.

Fue en la mencionada serie Rocío. Contar la verdad para seguir viva cuando Carlota comenzó a hablar de feminismo en televisión. Defendió con ahínco a Rocío Carrasco y el desgarrador relato que contó semana a semana, y aunque la producción fue un éxito de audiencias, unos meses después fue apartada de Sálvame.

“Yo sé lo que pasó y por qué no estoy ahí, pero eso hay que preguntárselo a Mediaset”, explica ahora la gallega, quien cree que “a lo mejor yo soy la primera pieza que no encaja en eso que llaman Código Ético”. Ese código que vetó un listado de personajes en los programas de Cuatro y Telecinco, entre los que estaban la propia Rocío Carrasco, Ortega Cano, Kiko Rivera o Antonio David Flores, entre tantos otros. “No sé si se debe opinar de política, pero que debe hacerse con perspectiva de género, rotundamente sí. El entretenimiento tiene la misma responsabilidad social que los informativos”, sentencia.

“Yo he estado hecha añicos por tener voz propia, por hablar de feminismo, pero no me van a callar. Silenciarme en los medios es un intento de disciplinar a las mujeres. Y ese peaje lo denuncio sin victimismo, aunque no lo han conseguido”, afirmó en este mismo sentido hace unos días, en una entrevista para ABC. En ella reflexionó sobre cómo habría sido su vida de no haber presentado Sálvame. “Pasé de ser una persona anónima a otra muy conocida. A que se convirtiera en titular lo que dices, lo que haces, lo que engordas”, comentaba.

