Carlota Corredera reconoce un "altísimo" precio por hacer pedagogía feminista

A nadie se le escapa que Carlota Corredera ha sido una de la cabeza de turco de la nueva Mediaset España por haber defendido con tanto ahínco la causa de Rocío Carrasco. Algo que ella misma ha reconocido en una entrevista con Nagore Robles en el pódcast La casa de mi vecina.

"Para mí, la evolución de empezar a ver el mundo con perspectiva de género fue un despertar. Aparte de ser leal a mí misma y a mis principios, me parecería desaprovechar una ocasión maravillosa porque creo que Sálvame empezó a hacer pedagogía", ha dicho la gallega.

"La gente decía: 'No soy machista, ni feminista', porque pensaban que era lo mismo y explicar a la gente que el feminismo es igualdad y el machismo no, es un trabajo muy bonito, muy costoso, pero bonito”, explicó la que fuera presentadora de Sálvame.

En este momento, Robles le preguntó a su compañera si había pagado un precio por esta postura. "¡Altísimo! De hecho, creo que sigo pagando las consecuencias, pero volvería a hacerlo porque vivo en privilegio. Si llegas a un punto en la vida, donde tienes un colchón detrás, un entorno que te rodea y unos ovarios... hubiera sido una desgraciada si no lo hubiera hecho", defendió.

"Otra cosa que me pesa mucho es que, yo tengo una hija, niña, y veo cosas que me preocupan mucho que viva mi hija cuando sea adolescente, porque lo que les viene a las niñas de ahora es horroroso con violencias y violaciones brutales. Mirando a otro lado no podía estar con la conciencia tranquila”, continuó.

La presentadora de ¿Quién es mi padre? también reconoció que "están siendo tiempos raros. A mí me encanta decir que estoy en barbecho. Los agricultores dejan descansar sus tierras durante un tiempo para que la cosecha luego sea mejor y yo estoy en ese punto".

“Hace 15 años ya estaba trabajando en el departamento de comunicación de Mediaset, empecé detrás de todo. Después me incorporé como subdirectora de TNT y toda mi carrera profesional, excepto unos años en Antena 3, han sido en Mediaset (...) Yo he sido súper feliz, he aprendido muchísimo y le he dado mucho a ellos, pero también me han dado muchas oportunidades que no estaban ni en mi imaginario de niña", recordó la gallega.

Como ya contamos, Corredera ya es historia en Telecinco. Y es que su salida del grupo con sede en Fuencarral se ha materializado en las últimas semanas con la retirada de su fotografía en los pasillos de Mediaset España.

