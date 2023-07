Así contó la serie 'Fariña' la historia del narco gallego Marcial Dorado: de su casino ilegal a la Operación Nécora

En las últimas horas, el nombre de Marcial Dorado, detenido en 1990 en el marco de la Operación Nécora, ha irrumpido en la campaña electoral después de que la candidata de SUMAR, Yolanda Díaz, haya recordado las fotografías del líder del PP, Alberto Núñez-Feijóo, junto al narcotraficante en 1995.

Un asunto al que el político gallego ha intentado restar importancia e incluso ha llegado a calificar de "cansino" ya que lleva toda su carrera política con este asunto. "Todas las explicaciones de lo que ha ocurrido y esas fotos de hace 30 años las he dado en el Parlamento Gallego", se limitó a decir el candidato popular este miércoles en Al Rojo Vivo.

"¿Sabía en el momento de aquellas fotos que era un narco?", le preguntó entonces Ferreras. "Evidentemente, no. En aquel momento (Dorado) no tenía ninguna acusación por ello. Ahora, además, es fácil saber cosas porque hay internet, porque hay Google", contestó Feijóo.

Sin embargo, rápidamente las redes sociales le recordaron al político que sus fotos son de 1995 y que Dorado fue detenido cinco años antes en 1990 dentro de la Operación Nécora, la cual buscaba vínculos entre los narcos gallegos y el cartel de Medellín.

Uno de ellos fue el guionista Cristobal Garrido, quien fue uno de los creadores de Fariña, la serie de Antena 3 basada en el libro homónimo de Nacho Carretero, que versaba sobre el narcotráfico en Galicia, con Sito Miñanco como eje central de la historia.

"Si algo aprendimos haciendo Fariña los que no vivimos en Galicia es: Todo el mundo lo sabía. Básicamente porque los narcos y contrabandistas no se ocultaban. No les hacía falta. Contaban con el apoyo político, policial y social. Imagínate años después de la Operación Nécora", escribía.

Producida por la productora gallega Bambú Producciones, Fariña habló del narco Dorado aunque bajo el pseudónimo de Luis Colón 'Colombo', interpretado por Monti Castiñeiras, un actor conocido en Galicia por sus papeles en series como Mareas vivas o Matalobos.

Colombo aparece en la serie desde sus primeros compases como parte del 'sindicato mafioso' junto a otros narcotraficantes como Sito Miñanco, Laureano Oubiña, Manuel Charlín o Vicente Otero Pérez 'Terito'.

Su momento estelar llega en el sexto capítulo titulado 1986. Ahí los espectadores asisten a una nueva reunión de los narcos en la que participa el abogado Ventura, alter ego en la ficción de Pablo Vioque, quien se guarda parte del dinero que recibo de los contrabandistas "para el partido".

Es aquí donde aparece una de las menciones más sorprendentes, no solo de este capítulo, sino de la serie. "¿Crees que echar a Rajoy de la diputación nos salió gratis? A Mariano no le gusta nada todo esto. Iba a meteros a todos en problemas", dice Ventura.

"¿Y el presidente está de acuerdo?", le pregunta Charlín. "Claro. Fraga es el que más de acuerdo está. ¿Sabes lo que le dijo? 'Mariano, aprende gallego, cásate, ten hijos y vete para Madrid. No creo que tenga mucho futuro allí", contesta el abogado.

Es en este momento en el que Colombo/Dorado explota. "Los políticos tenéis más cara que espalda. Aquí todos trincáis de un lado y de otro y cuando os toca poner a trabajar os ponéis de lado (...) ¿Cuándo voy a poder abrir esto? Dame el nombre del técnico ese. Quiero hablar con ese hijo de puta", le dice a Ventura, en referencia a su casino.

Dicho y hecho. El narco va a hablar con el técnico y le ofrece un millón de pesetas. Sin embargo, al rechazarlo, termina amenazándole. "¿Tú sabes cuánto cuesta traer a un portugués que te meta dos tiros? Un millón de pesetas".

Un casino que, sin embargo, terminará siendo su propia tumba. Y es que Sito recomienda a Colombo/Dorado contratar en su casino a la viuda de Braulio, quien fue asesinado por colombianos por un chivatazo a la policía.

Lo que no saben es que ella actuará allí como informadora de la Guardia Civil, facilitando los datos de las descargas de cocaína de Colombo. Finalmente, el narco es detenido mientras dirige una de las descargas de estupefacientes. "El primer gran éxito de la lucha contra el narcotráfico", se escucha decir en la radio. Era el año 1986.

