Sandra Barneda relata el timo que sufrió de joven: compró un móvil y le dieron una pastilla de jabón

En el plató de Así es la vida se estaba hablando esta tarde de un tema de actualidad. Y es que en Benidorm se está estafando a turistas de edad avanzada con el timo del tocomocho, en el que se incita a la víctima a comprar un supuesto boleto de lotería premiado que luego no tiene ninguna clase de premio.

El comentar este tema ha servido a Sandra Barneda para hablar de cómo hace años sufrió en sus carnes un timo. Al principio no quería contarlo, pues reconocía que le daba vergüenza narrar la trampa en la que cayó, pero finalmente, compartió su experiencia con el público y con los compañeros presentes en el plató.

“A mí me gusta mucho los mercados estos de muebles antiguos y tal. Estaba en Lisboa en un mercadillo y tal, y me ofrecen un móvil. Tenía figura hexagonal, vale, un Nokia”, detallaba, disculpándose después por mencionar marcas.

El vendedor le enseñó el teléfono móvil, y se lo ofreció por un precio inferior del que tenía en el mercado, y ella se negó. Sin embargo, la siguieron por el mercadillo y le insistía para que lo comprase, y la presentadora, que iba acompañada de un amigo, accedió entonces comprarlo por una cifra que no quiso detallar.

Una vez pagó y le entregaron el terminal, resultó que “era una pastilla de jabón. Tenía el teclado pegado encima y todo era igual. Evidentemente, el primer móvil que cogí era real claro, pero cuando tú pagas te dan el cambiazo y me quedé con la pastilla. Intentamos correr tras ellos, yo era joven, intentamos atraparlos, y me quedé con cara de tonta. Y mi amigo me dijo: claro, es que tú te pensabas que tenías un chollo encima y te pasa por lista”.

Por su parte, Beatriz Trapote, periodista colaboradora del magacín, habló de cómo hay un “abogado estafador” que roba dinero a los taxistas al pagar por Bizum y abonar una cantidad mayor, que espera que luego le devuelvan. Además, reconoció que ella misma sufrió un timo relacionado con el pago de un alquiler vacacional.

