Cristina Porta y Álex Zacharías vivirán una noche de pasión tras sufrir una bronca en '¡Vaya Vacaciones!'

Parece que en ¡Vaya Vacaciones! se pasa de un extremo a otro. Los mellizos Zacharías están en medio de la guerra entre bandos y las tensiones en Villa del Mar están yendo en aumento. De hecho, ha habido un encontronazo entre Álex y Cristina Porta, después de que éste revelase que ella no es su persona favorita del concurso, sino Javier Tudela. Eso sí, parece que en la próxima semana, ambos limarán asperezas, dado que compartirán cama.

Todo comenzó a torcerse tras una aparente charla distendida en la mesa de la casa donde están residiendo los participantes. La clara atracción que sienten el actor y la periodista es más que evidente, aunque vivió un momento complicado, dado que las fricciones llegaron cuando se reveló que la persona favorita de Álex no es ella, sino Javier Tudela, el hijo de Makoke.

Porta no dudó en levantarse y marcharse visiblemente enfadada. No ayudó mucho que Tony Spina y Marta Peñate, que concursan juntos como pareja, y el compañero de la periodista en este reality, Jorge Pérez, dejasen ver que los mellizos Zacharías preferirían estar con el bando de los azules y no con el de los rosas.

La excolaboradora de Sálvame no dudó en compartir su enfado con lo revelado por el hermano de Luna. "Estoy decepcionada y triste con el tema de Álex. No sabía que su favorito era Javi, pensaba que era yo sinceramente, porque para mí, después de Marta, él es la persona más especial en esta experiencia. Lo ha dicho, de broma, pero de broma no me hace ni puta gracia", expresó delante de las cámaras. El actor intentó reconciliarse con la periodista, pero esta lo rechazó. "Habla solo", le dijo cuando este se acercó a la zona del jardín donde ella estaba.

'¡Vaya Vacaciones!'

La actitud de la expresentadora de Punto Pelota dejó perplejo al canario, quien no dudó en expresar su consternación. "Me parece muy fuerte su reacción llorando y montando este show, creo que no es para ponerse así. Y ya van dos, que el otro día me echó de la habitación ¿Qué somos? ¿Nos vamos a casar mañana o nos estamos conociendo la personalidad de cada uno? Que no quieres que te hable más, pues ya está, no te hablo más", le comentó en confidencia a su hermana.

"Creo que son dos cosas totalmente diferentes, una cosa es la relación que pueda tener yo con Javi de amistad, de amigos desde el primer día, y otra, que estoy conociendo a una chica que se llama Cristina y vamos a ver qué pasa porque nos estamos conociendo", continuaba comentando.

"No le voy a hablar, suficientes palabras le he dedicado y he perdido el tiempo, creyendo y confiando en una persona, cuando sabe lo que he vivido. Siento que no aprendo y que soy gilipollas. Me siento una pringada", dijo Porta a Jorge Pérez en su habitación. "Me arrepiento de haberme dejado llevar porque creo que no ha sido verdad por su parte. Tengo confianza cero en él", añadió, visiblemente afectada.

Dado que las imágenes de la semana próxima muestran que ambos compartirán cama, en lo que se intuye una de pasión (sin saber cuál será el nivel de intensidad de dicha pasión), queda por ver cómo se producirá el acercamiento entre el actor y la periodista.

