Este es el motivo por el que Ana Rosa Quintana solo puede vestir de blanco esta semana en su programa

A falta de menos de tres semanas para las elecciones generales que tendrán lugar el próximo 23 de julio, 'El programa de Ana Rosa' tiene la oportunidad de batir récord de audiencia esta semana. Además de continuar tratando la actualidad política como ha hecho hasta ahora, el espacio liderado por Ana Rosa Quintana incorpora estos días una gran baza para conseguir aumentar el número de espectadores que disfrutan de sus contenidos cada mañana. Y es que la periodista va a dedicar tiempo de su espacio a entrevistar a algunos de los líderes políticos de los principales partidos que se presentan a los comicios del próximo 23-J.

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya han hecho su trabajo. Ambos se han sentado en el plató de 'El programa de Ana Rosa' para hablar sobre algunas de sus decisiones políticas de los últimos años y para mostrar al público cuáles son sus principales propuestas de cara a las próximas elecciones.

Pero no serán los únicos que lo harán. Este mismo jueves, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, también visitará el espacio de Telecinco para analizar la actualidad política y hablar sobre sus principales propuestas como candidata de 'Sumar'. Una prueba de fuego para la líder gallega después de haberse visto envuelta esta semana en una gran polémica generada por su propuesta de conceder 20.000 euros a aquellos jóvenes que cumplan 18 años.

Ana Rosa Quintana y Pedro Sánchez en 'El programa de Ana Rosa' esta semana.

La visita de los tres dirigentes políticos a 'El programa de Ana Rosa' podía parecer, a priori, una gran oportunidad para el espacio a la hora de incrementar su audiencia. Sin embargo, la visita de Alberto Núñez Feijóo, Pedro Sánchez y Yolanda Díaz está generando algún que otro quebradero de cabeza para los trabajadores del programa. Y es que no solo es importante limitar los tiempos y determinar cuáles van a ser los contenidos que se van a tratar durante la entrevista, sino que también hay otros temas que han preocupado notablemente al equipo del programa, especialmente a la presentadora.

"Compañeros, mañana a las 9:15 estará aquí el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que nos acompañará e intentaremos hablar de todo", añadía la periodista este mismo lunes. La palabra "intentaremos" se convertía en algo crucial en una mesa de debate en la que no tardaron en reprochar que, posiblemente, el líder del PSOE no dejara hablar a la presentadora de algunos temas candentes, tal y como había sucedido en anteriores entrevistas.

"No, no, si yo no tengo que hablar, tiene que hablar él. Tenemos que hablar de todos los temas que preocupan a la gente, que al final es de lo que se trata, que los que van a votar son las personas que están en su casa en este momento y tiene que saber a quién", añadía la propia Ana Rosa tras los comentarios de algunos de sus colaboradores.

Poco después, la periodista confirmaba también la visita de Yolanda Díaz al plató de su programa este mismo jueves. Un anuncio que iba acompañado de una revelación que dejó atónitos a todos los espectadores. Y no solo a los espectadores, que no entendían a qué hacía referencia la presentadora, sino también a gran parte del equipo del programa. "Solo me voy a poder vestir de blanco", afirmaba la Ana Rosa dejando con muchas dudas también a los colaboradores del programa.

"Porque no te puedes poner azul, no te puedes poner rojo, no te puedes poner verde, no te puedes poner fucsia...", añadía la periodista haciendo referencia a los posibles comentarios que podía recibir en relación a sus preferencias políticas si se vestía de un color u otro.

"Ahora el naranja se ha quedado libre", decía uno de los colaboradores hablando con ironía de la salida de Ciudadanos del plano político. "No es mi color", contestaba la periodista añadiendo que el negro tampoco estaba entre sus opciones, debido al calor que estaba haciendo estos días "de verano". Por ello, la presentadora ha tomado una drástica decisión y es que durante los días que realice entrevistas políticas en su programa solo vestirá de blanco.

Independientemente del color que luzca, Ana Rosa Quintana tendrá de nuevo la oportunidad de ponerse delante de una de las dirigentes políticas del momento. Las formaciones que se han unido a su partido 'Sumar', sus choques con algunos miembros de Podemos como Irene Montero y algunas de sus polémicas propuestas de cara al 23-J serán, sin duda, algunos de los temas que se tratarán en la entrevista con Yolanda Díaz, que tendrá lugar este mismo jueves a partir de las 09:15 horas.

