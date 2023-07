Mediaset explica por qué Carlos Sobera dijo que Adara “no ha ganado” cuando todavía tenía opciones

Este jueves, Carlos Sobera dijo una frase un tanto extraña en la gran final de Supervivientes 2023. Adara Molinero entraba al plató para medirse en una última votación frente a Bosco Martínez-Bordiú, y el presentador dijo de ella, tal como recogimos en nuestra crónica: “No ha ganado, pero lo habría merecido como los demás, adelante, Adara”. En es momento todavía se desconocía que Bosco sería el ganador, pues, de hecho, las votaciones seguían abiertas.

En las redes sociales muchos espectadores dieron entonces por sentado que Adara no ganaría. Que ya estaba cerrada la victoria del sobrino de Pocholo, quien, además, no se posicionaba, en principio, como uno de los favoritos para lograr los 200.000 euros. ¿Por qué Carlos dijo que no había ganado, si todavía, en teoría, estaba la misma a su alcance?

Mediaset ha querido arrojar luz al respecto, y eliminar así la sombra de la duda de un posible amaño. Según ha explicado la cadena, todo se debió a un error humano: el guion que leyó Carlos Sobera en el teleprónter era una versión equivocada. A lo largo de la noche se debían celebrar hasta tres votaciones, y ese texto era el que debía anunciarse en el caso de que Adara hubiese caído en uno de esos duelos.

“Por un error humano se copió la misma entradilla en todas las opciones diferentes, por eso Carlos Sobera leyó esa entradilla y no nos dimos cuenta”, explican desde Mediaset. “Jamás haríamos una entradilla así, porque las entradillas del ganador no se preparan”, añaden al respecto.

Esa misma noche la propia cadena se percató del error, pero prefirieron aclarar lo sucedido ya este viernes porque “una final es un hervidero, hay mucho público, mucha gente y era difícil hacerse entender en un momento como ese”. “Estábamos tranquilos porque sabíamos que no había ni trampa ni cartón y decidimos que los finalistas vivieran la gala como se merecían después de 18 semanas pasando hambre”, terminan diciendo.

Esa misma noche, durante la emisión de Supervivientes, Alba Carrillo aprovechó una emisión en Twitch para contar una experiencia que guarda cierta similitud con lo vivido por Carlos Sobera. Ella fue concursante de GH VIP, y llegó a la final, en la que venció, precisamente, Adara. La modelo aseguró que esa última gala alguien de la cadena se acercó a ella para decirle que qué pena que no había podido ganar, pero que las votaciones estaban abiertas, dejando la sombra de un amaño en el aire.

