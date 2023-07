Joaquín Prat explica por qué lleva una pulsera con la bandera de España y otra con la LGTBIQ+

En El programa de Ana Rosa, Joaquín Prat ha tomado esta mañana la palabra para ofrecer su opinión sobre si las banderas LGTBIQ+ deberían estar colgadas o no de los edificios institucionales, algo que ha levantado ampollas en el panorama político durante los últimos días por la festividad del Día del Orgullo del colectivo.

“Las banderas colgadas en los balcones de los ayuntamientos o de las sedes de los parlamentos o las comunidades autónomas tiene que ver con el deber que tienen las instituciones de no tomar partido, pero no tomar partido por ideologías”, explicaba el presentador, que habló desde su experiencia personal.

“Creo que todos tomamos partido. Yo debo ser de los patrioteros de bandera, llevo los colores de la bandera de mi país, del que estoy orgulloso de pertenecer”, continuaba, enseñando una pulsera en una de sus manos. Y siguió hablando de España, a la que catalogó como “un país que es maravillosamente diverso, que acoge todo tipo de sensibilidades. Con una ciudadanía que es espectacular, independientemente del partido al que voten. Con una riqueza gastronómica, cultural, histórica, medioambiental. España es un país maravilloso y yo estoy orgulloso de ser español, y llevo esta pulsera porque me la hizo mi hijo con cuatro años, tiene los colores”. Así, explicó que su descendiente le dijo: “toma papá, te he hecho una pulsera con los colores de la bandera española, y la llevo feliz desde hace cuatro años. Y no se va a ir de mi muñeca hasta que se vaya o el día que me muera yo”.

Joaquín aseguró que él debe ser “de los patrioteros de bandera, que pagan rigurosamente sus impuestos”. Y entonces mostró la pulsera con los colores de la bandera arcoíris, que representa al colectivo LGBTIQ+, que fue regalo de su compañera Esther Palomera. “Es la misma que lleva Pedro Sánchez, o que llevaba el otro día y que tanto la aplaudía. Yo no la llevo por eso, la llevo porque dentro de esa España que amo hay gente que ama a personas independientemente de su condición sexual, y forman parte de mi vida. Personas que representan o que se sienten representadas por esta bandera”, exponía.

Joaquín explicó que se trata de gente “que han conseguido muchísimo con años y años de reivindicaciones, pero a los que les queda todavía un camino por recorrer. Porque esas personas que han decidido amar a personas que son de su mismo sexo o amar de las maneras más diversas sin tener que ser ese amor heterosexual no tienen lamentablemente el mismo reconocimiento de igualdad y derechos que tenemos otros”, finalizaba.

