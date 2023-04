Conmoción en la familia de 'Drag Race España' por la muerte de un miembro del equipo: "Estamos rotas"

El universo Drag Race España está de luto. La cuenta oficial del talent de Atresplayer Premium en Twitter sorprendió este lunes a sus seguidores anunciando la muerte de uno de los miembros del equipo. "La familia de Drag Race España lamenta la pérdida de nuestro compañero Sergio García. Nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y amigos. Descansa en paz", versa el mensaje publicado a media tarde en la cuenta oficial de Twitter del programa

Sergio García formaba parte de la plantilla de Buendía Estudios, donde realizaba labores de redacción y casting de Drag Race desde su primera edición en Atresmedia. Contaba, además, con una dilatada trayectoria en televisión, al haber trabajado en programas como Got Talent y Factor X. En la actualidad, estaba inmerso en la edición All Stars de la plataforma de pago de la compañía.

La noticia sobre su muerte ha caído como un jarro de agua fría en el seno del formato, y muchas de las protagonistas, han reaccionado rápidamente mostrando el cariño que se le tenía. Una de ellas ha sido Pink Chadora, concursante de la tercera edición. "Si he llegado a ser quien soy en este programa ha sido por el amor constante, la paciencia y los consejos de Sergio, mi redactor, que apostó por mí desde que me vio por primera vez en los casting. A él y su familia todo nuestro amor. Ángelo y yo estamos rotas".

The Macarena, participante en la primera y en la tercera edición, también ha tenido unas bonitas palabras en recuerdo de Sergio: "Fue mi redactor el primer año, y ese aunque no me llevaba él, siempre estaba ahí para darme cariño y ánimos. Estoy devastada de perder a una persona a quien podía llamar amigo. Mi más sentido pésame a su famila. De verdad que no me lo creo".

Y no fueron las únicas. "Vuela alto", escribió Ariel Rec, mientras que Drag Chuchi, la última eliminada, transmitía así su conmoción: "No puedo salir de mi asombro. Siempre con una sonrisa y muy cariñoso llevando nuestro proceso. DEP". "Qué lástima", se lamentaba Jota Carajota.

Si he llegado a ser quien soy en este programa ha sido por el amor constante, la paciencia y los consejos de Sergio, mi redactor, que apostó por mí desde que me vio por primera vez en los castings. A él y a su familia todo nuestro amor. Ángelo y yo estamos rotas. https://t.co/2o6wx6tZ79 — Pink Chadora 🍦 (@PinkChadora) April 24, 2023

Sergio fue mi redactor el primer año, y este aunque no me llevaba el siempre estaba ahí para darme cariño y ánimos.



Estoy devastada de perder a una persona a quien podía llamar amigo.



Mi más sentido pésame a su familia. De verdad que no me lo creo. https://t.co/2mS2ehENvT — The Macarena #teamtodas (@iamthemacarena) April 24, 2023

😔 no puedo salir de mi asombro… siempre con una sonrisa y muy cariñoso llevando nuestro proceso … DEP https://t.co/6cwAFvFHLw — Drag Chuchi | Pedro Bethencourt (@dragchuchi) April 24, 2023

