Belén Esteban reaparece en ‘Sálvame’ tras su partirse un dedo: “Que no se asusten, estoy bien”

Tras varios días alejada de las cámaras por descanso, Belén Esteban ha vuelto a Sálvame este lunes. Y lo hacía con un problema de salud leve, el cual ya había contado en las redes sociales. “Quiero decir a todo el mundo que no se asusten, lo he puesto en Instagram. En mi piernecita mala me he roto un dedo, saliendo de la piscina di un golpe y me he roto el cuarto dedo. Estoy bien, he ido a mi médico, me lo ha unido al de al lado porque no hay otra solución”, relataba la antaño conocida como princesa del pueblo.

Con lo de su “piernecita mala” Belén se refiere a la que más sufrió con su caída de hace un año, cuando Sálvame recreó una prueba de Supervivientes que acabó con la ganadora de Gran Hermano VIP en el suelo, con la tibia y el peroné rotos.

En su primera tarde tras el descanso Belén tuvo mucha plancha: sus compañeros querían saber su opinión sobre todo lo que se está diciendo en las últimas tardes sobre Anabel Pantoja. Y ahí, como era de esperar, Belén Esteban ha dado la cara por su amiga. “Yo he estado con los dos y ha estado más pendiente Yulen de Anabel que a Anabel de Yulen, era una persona entregada. Cuando veo la portada la revista cuando dijo que no quería besarla es lo más denigrante que una persona te puede decir”, decía enfadada la colaboradora.

Al hablar de Supervivientes, Belén Esteban desveló que Anabel Pantoja pudo volver como fantasma del pasado a Honduras, una figura que se ha utilizado otros años con antiguos concursantes, pero que ella declinó la oferta. Entonces Kiko Matamoros aseguraba que Anabel también negoció estar en el plató de Supervivientes como comentarista, “no se ha cerrado por la cantidad” de dinero que pedía.

Eso hizo que Belén se encendiese de nuevo. “Mentira”, exclamaba, levantando mucho la voz. Otros compañeros invitaban a ambos a que dejasen el tema, pues sería algo “confidencial”. “Será confidencial, pero es verdad”, insistía Matamoros. Belén Esteban siguió entonces muy enfadada por todo lo que se estaba diciendo de su compañera y amiga, y acabó asegurando con ironía “Anabel es lo peor”.

Por otro lado, Belén también quiso felicitar a Kiko Hernández por ganar a Toño Sanchís en los tribunales. El que fuese representante de Esteban y concursante de Gran Hermano VIP tendrá que pagar unas costas de 40.000 euros. “Quiero dar la enhorabuena a Kiko Hernández por ganar el juicio a Toño Sanchís ¡Enhorabuena, compañero!”, le dijo a Kiko, que este lunes no trabajaba.

