Martín Barreiro, el hombre del tiempo de La 1, supera con éxito la operación que lo apartó de la televisión

Martín Barreiro, uno de los rostros más populares del equipo de meteorólogos de TVE, ha superado con éxito la operación de hernia de disco que le ha apartado temporalmente de la televisión. Colaborar también programas como Hablando claro o La hora de La 1, el meteorólogo llevaba fuera de las cámaras desde mediados de febrero, debido a sus problemas de salud, algo que anunció también en redes sociales.

Ha sido de nuevo en sus cuentas personales en Twitter e Instagram donde el gallego ha compartido que ha logrado pasar con éxito la operación. "¡Ya estoy operado! ¡Todo ha salido bien! Gracias", escribió brevemente. Un final feliz para un problema de salud que le apartó de la televisión y del que tuvo que hablar públicamente dado que el público comenzó a preguntar por los motivos de su ausencia.

Fue el pasado 12 de marzo, cuando ya llevaba un mes ausente en los partes del tiempo de La 1, cuando el meteorólogo compartió una imagen en la que revelaba su estado de salud. "Tengo una hernia de disco, llevo semanas de baja y con dolor intenso", escribió en sus redes sociales explicando que va a tener que pasar por quirófano. Me dicen que me va a tocar operar", señaló en su publicación, asegurando que, además, estaba "intentando no caer en el desánimo". "¡Os echo de menos!", concluyó.

Por supuesto, el gallego seguirá apartado de los platós algunos meses más, dado que habrá que tener en cuenta el tiempo de rehabilitación. Lo bueno es que la operación, al haber sido un éxito, hará que tanto el propio Barreiro como el público vean su proceso de recuperación con optimismo.

Realmente, no es la primera vez que Barreiro desaparece de la televisión por problemas de salud en sus 13 años en TVE. El presentador enfermó de COVID-19 en los primeros meses de la pandemia. "Han sido muchos días de síntomas, de dolores y de incertidumbre. Ha sido muy duro", confesó.

Ya estoy operado!!!

Todo ha salido bien!!!

Gracias ❤️‍🩹 pic.twitter.com/vhpuHh6Xwl — Martín Barreiro (@mbarreiro_tve) April 5, 2023

Desde su desembarco al equipo de El tiempo de RTVE en julio de 2010, Barreiro se ha convertido en uno de los rostros más representativos del ente público. Entre 2010 y 2014 se encargó de presentador el parte meteorológico de las ediciones de fin de semana. Entre 2014 y 2016 pasó a informar del tiempo en el telediario matinal y dentro del programa Los desayunos de TVE y entre 2016 y 2020, regresó a las ediciones de fin de semana y el Canal 24 horas.

Además de formar parte del equipo meteorológico de RTVE, Barreiro ha ejercido de presentador sustituto de Jacob Petrus en Aquí la Tierra, además de demostrar sus dotes como cantante en los especiales navideños de Telepasión.

