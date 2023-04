Miguel Lago explota, muy indignado, por el polémico caso de Ana Obregón: "Me importa tres pepinos"

La maternidad de Ana Obregón a sus 68 años por gestación subrogada continúa copando las escaletas de los programas de televisión. Con la actualidad prácticamente parada por Semana Santa, no se habla de otra cosa en las tertulias. De hecho, Focus, el espacio de reportajes de Cuatro, hizo el programa alrededor del bombazo que ha sacudido la esfera social y política de nuestro país.

Este lunes, los colaboradores de Y ahora, Sonsoles debatían sobre regularizar o no este tipo de métodos. Después de entrevistar a una madre por gestación subrogada altruista, Miguel Lago alzó la voz. "Es que es irrelevante. Me importa tres pepinos", soltó en primer lugar visiblemente indignado.

"A mí lo que me parece alucinante en este tema es que cada uno arriba el ascua a su sardina, todos tenemos nuestra opinión, nuestra historia y nuestra vida. Estoy viendo desde la semana pasada una trampa permanente, que es llevarlo a la historia de Pepe, de Juan, de Ana o de Tamara", continuó diciendo Lago. "Es que me da igual".

El cómico criticó que no se estaba poniendo el foco en lo más importante: "Yo te hablo de la mía, a mí me duele en el alma ver que ahora están saliendo todos los políticos españoles porque resulta que hay 1.000 niños que nacen por gestación subrogada y se traen a España. Estamos discutiendo horas y horas de televisión de qué vamos a hacer con niños que no han nacido y en España sigue habiendo 40.000 menores en orfanatos".

La indignación de Lago fue creciendo poco a poco. "En España hay 15.000 niños de entre 0 y 5 años en orfanatos que no se pueden adoptar", dijo añadiendo que en nuestro país "hay 18.000 certificados de idoneidad a familias que están esperando un niño. Hay 25.000 niños mayores de siete años esperando unos padres. La media sigue siendo de 10 años".

Para terminar su intervención, Miguel Lago no pudo ser más explícito al asegurar lo siguiente: "A mí, personalmente, y lo digo así para toda España, me importa tres cojones lo que está pasando con este tema, porque estamos discutiendo sobre niños que no han venido y estamos discutiendo sobre una minoría, y en esto sí que estoy de acuerdo con todo lo que he oído, elitista, que tiene la pasta y el capricho". "Como cada uno cuenta su película, yo cuento la mía", remató.

