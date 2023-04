Nuria Marín responde al "rapapolvo" contra la prensa de Fran Rivera: "Os interesa ser famosos a ratos"

Fran Rivera y Lourdes Montes concedieron una entrevista a Socialité, que emitió este sábado 1 de abril. El programa de Telecinco les sometió a un divertido test de pareja, que respondieron muy amablemente. Sin embargo, los espectadores vieron cómo se negaron a pronunciarse sobre Isabel Pantoja - "No hablamos de esa señora", dijo el torero-, ni tampoco sobre Lucía Rivera, quien cargara en su libro contra Eva González, la exmujer de Cayetano Rivera, asegurando que nunca tuvieron buena relación.

"Nos hemos enterado de eso hoy. Imagínate si estamos al tanto de la actualidad. No tengo ni opinión ni criterio", dijo de forma seca, lo que obligó a la redactora a reformular la pregunta orientándola por su hermano Cayetano directamente. "Es que no es nuestro tema. Como no es nuestro tema, toda opinión que demos la vais a coger, la vais a tal... Al final nos cae nosotros", insistió el que fuera colaborador de Espejo Público, mientras que su mujer se reafirmaba: "Hablamos solo de nosotros".

La pareja terminó la entrevista de forma educada y deseando a los espectadores del espacio de La Fábrica de la tele una buena Semana Santa. Al volver al plató, Nuria Marín, que sustituía a María Patiño, no pudo contenerse y pasó a defender el trabajo realizado por sus compañeros, respondiendo así al "rapapolvo" contra la prensa del corazón de Fran Rivera.

"Ay, siempre estamos igual, con lo de que tergiversamos. No, a ver, lo que pasa es que muchos famosos, entre los que están Fran y Lourdes, y agradecemos que se hayan sentado con Socialité, han dado exclusivas, pero para cobrarlas, que está muy bien, pero luego no han querido hablar con los medios", empezó diciendo la presentadora en un tono muy serio.

Nuria continuó señalando que "se convierten en personajes del papel couché, pero luego no nos dan contenido. Entonces, nosotros tenemos que tirar de lo que nos cuentan otras personas y todo eso no es tergiversar". "Es que os interesa ser famosos a ratos, a ratos no y nosotros simplemente hacemos nuestro trabajo", dijo Marín para agradecer, una vez más, que tanto Fran como Lourdes hablaran para Socialité: "Fíjate qué bien, nos hemos sentado tranquilamente, ha estado estupendo. Más veces como esta".

Lourdes Montes y Fran Rivera, en 'Socialité'.

Eso sí, la presentadora dejó un recadito a la pareja, y es que según insinuó, cuando las cámaras dejaron de grabar, Fran Rivera y Lourdes Montes no se controlaron tanto: "Me están contando que detrás de cámara se decían otras cosas y delante otras Lo voy a dejar ahí, porque han tenido la amabilidad de sentarse con nosotros".

