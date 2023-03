El riesgo que está tomando La 1 convirtiendo a 'La promesa' en su comodín para potenciar 'Cover Night'

TVE no está dispuesta a que Cover Night tenga el mismo destino que otras apuestas suyas de esta temporada, como Días de tele o Plan de tarde o, inclusive, al estupendo talent show que le precedió el otoño pasado, Dúos increíbles. Su debut en La 1, el pasado 2 de marzo, tuvo un 11,9% de cuota y 1.104.000 espectadores. Una media decente si se tiene en cuenta que se enfrentaba al comienzo de Supervivientes, pero alejada de un buen dato, si se tiene en cuenta que le precedía un partido de la Copa del Rey entre el Real Madrid y el F.C Barcelona y que este firmó un brillante 36,3% de share y 6.000.000 televidentes.

De ahí que al ente público se le haya ocurrido la idea de llevar al access time, a modo de ‘telonero’, a La promesa. La telenovela de época creada por Josep Cister vuelve al horario vespertino este jueves, estrenando nuevo episodio tras su emisión en la sobremesa. La cadena confía así en que el tirón que tiene la ficción, que ha logrado estabilizarse por encima de los dos dígitos en cuestión de cuota y cuya media de espectadores, en los 950.000 y el 1.000.000, ya comienza a amenazar a Amar es para siempre y Sálvame Limón.

Ahora bien, puede entenderse que La 1 quiera proteger a su apuesta para el prime time de los jueves y que su debut no baje en tema de datos de cuota de pantalla y media de espectadores (algo que a la pública le está sucediendo demasiado en esta temporada televisiva). Sin embargo, quizás sea peor el remedio que la enfermedad, puesto que llevar el formato que mejor está funcionando a una franja donde tiene como competencia tanto a Supervivientes como a El Hormiguero, siendo este último un formato imbatible en cuestión de access time, es un acto demasiado arriesgado.

['La Promesa', la serie revelación: así ha mejorado los datos de La 1 en su franja de sobremesa]

Sí, no es la primera vez que La promesa se emite en horario nocturno. Su debut fue, precisamente, en prime time el pasado 12 de enero. Sin embargo, esto sirvió como una especie de alfombra roja para la serie de Bambú Producciones. Era su propio estreno, era la protagonista, lo que convertía a la noche en algo excepcional, dado que su público objetivo es de la sobremesa, un perfil diferente al de la noche.

'La promesa'.

En busca de un access

De ahí, que el movimiento de La 1 sea vea excesivamente arriesgado. La promesa, a pesar de estar teniendo muy buenos datos, estos siguen teniendo los calificativos de ‘prometedores’. Su recorrido en pantalla es de apenas dos meses, un tiempo en el que la telenovela está asentándose y cuyo recorrido es lento, pero seguro. De ahí, que convertirla en el comodín para salvar datos de audiencia de programas ajenos sea un movimiento demasiado arriesgado, además de revelar que La 1 necesita su propio access prime time. Algo que resolverá en las próximas fechas con el estreno de 4 estrellas.

#LaPromesa se estabiliza en el doble dígito y firma un 10.1% de share y 986.000 espectadores en la tarde de @La1_tve



☕️ La serie de @La1_tve tiene una fidelidad del 64%

🍵 Suma 157.000 espectadores en diferido#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/M2CvjWQywt — Dos30' (@Dos30TV) March 8, 2023

Desde hace bastante, se observa que la pública no tiene claro si apostar por un access time y un prime time o solo por este último. Toca resaltar que la mayoría de sus apuestas para el previo del horario de máxima audiencia no han cuajado; el último caso, Todos contra 1, que se ha unido a ese cementerio de elefantes donde están otros formatos fallidos para el access time como Enred@d@s o Mapi. De ahí, que la opción más sensata sería que La 1 renunciase completamente a esta franja y así comience su prime time antes o encuentre un access prime time que pueda competir contra El Hormiguero, First Dates o El Intermedio.

No obstante, no podemos olvidar que una de las labores de la pública es la conciliación. Lejos ha quedado esa promesa, que incluso venía como anuncio dentro del propio formato, de que sus programas terminaban antes de la medianoche. Que Cover Night empiece a las 22:50 horas y no a las 22:00 o a las 22:15, se traduce en que terminará más allá de las doce de la noche, lo que le puede permitir inflar su media de share pero, por supuesto, no le hará retener espectadores. Una táctica que puede tener lógica dentro de una cadena privada, pero no es propia de un ente público, que, supuestamente, debería velar por la conciliación de sus espectadores.

Es evidente que el público de Cover Night no necesita un ‘telonero’. ¿El motivo? Su mismo debut no logró tener efecto arrastre del partido de fútbol previo y este era uno de gran magnitud, un clásico dentro de la Copa del Rey. Si un enfrentamiento entre el Real Madrid y el Barça no provocó que el talent show firmase un share y una media de espectadores mejor, ¿qué le garantiza a TVE que La promesa lo vaya a hacer?

Además, puede perjudicar a uno de los pocos estrenos que sí le está funcionando bien. Precisamente, la telenovela protagonizada por Ana Garcés y Arturo Sancho ha sido esa ficción que la pública ha esperado como agua de mayo. Inicialmente pensada como sustituta de Dos vidas, su producción y rodaje le terminó convirtiendo en la sustituta de Servir y proteger, lo que le deja a La 1 con solo una ficción por emitir en sobremesa, quedándole un hueco que, de momento, ocupa Poldark hasta finales de este mes de marzo.

['La Promesa', la necesaria vuelta al culebrón clásico para intentar revivir la ficción en abierto]

La 1 debe adelantar su prime time, no retrasarlo

'Cover Night'.

Con lo cual, si ya TVE tiene un dilema para sus tardes, no le ayuda nada convertir a La promesa en un comodín para intentar salvar el resto de su programación. Ya hubo una intentona cuando Antena 3 estrenó Pecado original y, como pudo verse, eso no impidió que la telenovela turca tuviese un debut espléndido. En esa ocasión, La 1 pudo escudarse en que se trataba del horario propio de La promesa, la tarde. Sin embargo, ahora, el serial se enfrentará a otro tipo de producciones, pensadas para otro tipo de público.

Habrá que esperar a los datos que tenga, pero, tanto si funciona como si no, ¿va TVE a tener doble emisión de La promesa los jueves o va a convertirla en el comodín para salvar el resto de sus apuestas para el prime time?

Quizás la elección más ponderada sería que la pública asumiese que, de momento, debe adelantar el prime time, al menos hasta que termine la producción de la que se espera sea su apuesta más ambiciosa para el access time, 4 estrellas, una sitcom diaria cuya duración sí que puede encajar dentro de tener una producción para esta franja y un prime time propio de un ente público.

Sigue los temas que te interesan