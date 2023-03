José Ribagorda, presentador de 'Informativos Telecinco', enfada a Pablo Echenique: "Es un poco chusco"

No es la primera vez que Pablo Echenique, portavoz en el Congreso de los Diputados del grupo parlamentario Unidas Podemos brota en Twitter con algo sucedido en la televisión. En esta ocasión, el político ha mostrado en redes sociales su enfado con José Ribagorda. El periodista se encarga de presentar la edición de fin de semana de Informativos Telecinco junto a Ángeles Blanco.

En esta ocasión, el motivo del cabreo de Echenique fue la forma en la que Ribagorda se refirió de Podemos en la información sobre el cambio de sede social de Ferrovial, la multinacional española que opera en el sector de las infraestructuras de transporte y movilidad a través de las divisiones de autopistas, aeropuertos, construcción e instalaciones energéticas. La noticia levantó una enorme polémica la semana pasada.

Para dar paso a la pieza, Ribagorda diferenció en su entradilla las posturas de los dos partidos que componen el Ejecutivo que lidera Pedro Sánchez. "El Gobierno, la parte socialista, les ha acusado de falta de compromiso", dijo en primer lugar. "La parte podemita directamente les tacha de piratas", añadió en alusión a las declaraciones de la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra.

Con todo esto, el que fuera secretario de Podemos no dudó en recuperar el momento en cuestión y difundirlo en su cuenta de Twitter a sus más de 600.000 seguidores. "A mí, el adjetivo no me ofende. Pero un poco chusco sí es", dice para preguntarse después lo siguiente: "¿Lo imaginan diciendo 'la parte sociata'? ¿O 'la parte pepera' y 'la parte facha' en Castilla y León? A que no".

José Ribagorda, presentador del informativo de Telecinco, nos ha llamado “la parte podemita del gobierno”.



A mí, el adjetivo no me ofende. Pero un poco chusco sí es.



¿Lo imaginan diciendo "la parte sociata"? ¿O "la parte pepera" y "la parte facha" en Castilla y León?



A que no. pic.twitter.com/41kK3y46xC — Pablo Echenique (@PabloEchenique) March 5, 2023

Hay que decir que Ribagorda empleó esta expresión en la edición del mediodía. Sin embargo, por la noche, obvió la parte referida a Podemos para saltar directamente de la opinión del PSOE a la del PP sobre el caso Ferrovial.

El término podemita empezó a ser utilizado con una connotación despectiva para referirse a los votantes y simpatizantes de Podemos. No obstante, algunos han recordado que Echenique usó esta misma palabra durante su discurso en el noveno aniversario de la formación morada: "Podemos es la fuerza transformadora que más lejos ha llegado y que más cosas ha conseguido para nuestro pueblo desde la recuperación de la democracia. No es un orgullo podemita. Son hechos".

