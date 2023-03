Belén Esteban abandona 'Sálvame' por un problema de salud en directo.

Belén Esteban era sin duda una de las protagonistas de la tarde, y es que Sálvame ha comenzado el programa con la noticia que ayer confirmaba Fiesta; la ruptura entre Anabel Pantoja y Yulen Pereira. Esteban, muy amiga de la sobrina de Isabel Pantoja, no dudaba en pronunciarse sobre esta noticia.

El espacio presentado por Terelu Campos comenzaba recordando las declaraciones vertidas por Amor Romeira este domingo en Fiesta, donde aseguraba que la prima de Kiko Rivera volvió de la gira americana de Isabel Pantoja con "ilusión" por ver a su novio, pero que al parecer, éste le habría sido infiel.

"Sé todo, pero no voy a traicionar a mi amiga", comenzaba diciendo Esteban. "Hay veces que es mejor estar sola que mal acompañada", aseguraba. Tras varias intervenciones, la colaboradora no dudaba en hacer una petición en directo y paralizar su discurso en favor de Anabel. "Por favor, ¿me podéis traer un sobre de azúcar?", pedía Esteban mientras miraba la bomba que mide su azúcar en el pecho.

"Se acaba de medir el azúcar Belén", aclaraba Terelu. "Sí, es que me ha pitado porque me está bajando el azúcar", añadía Belén. "Nada, nada, la bomba que me pita. No hay problema, solo que me está pitando la bomba porque me está bajando el azúcar", sentenciaba.

Segundos después, un trabajador del programa vespertino de Telecinco se acercaba en directo al puesto de la colaboradora con un vaso con agua y azúcar, tal y como había pedido. Minutos más tarde, el programa daba paso a publicidad, pero al regresar, Belén Esteban no se encontraba en su puesto. Además, debido al micrófono abierto de Esteban se podía escuchar cómo se estaba haciendo "pruebas".

