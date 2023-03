El comentario machista de Loco Gatti sobre Alexia Putellas en 'El chiringuito' de Josep Pedrerol

Loco Gatti no supo quien era la actual Balón de Oro femenino.

Bochornoso momento el que protagonizó Loco Gatti en El chiringuito de Josep Pedrerol. El programa deportivo de Mega se centró este lunes en la entrega de los premios The Best de la FIFA. La gala, celebrada en París, reconoció a los mejores y las mejores del curso pasado y, como era de esperar, tuvo un claro acento argentino. Un buen puñado de jugadores de la albiceleste fueron galardonados después de la consecución del Mundial de Catar.

Leo Messi fue el gran triunfador de la noche. "Es un honor para mí estar aquí con Kylian [Mbappé] y Karim [Benzemá]. Es un premio para mis compañeros, un reconocimiento a lo hecho por la selección. El Mundial era mi sueño y al final llegó. Es lo más hermoso que me ha pasado en mi carrera", dijo la estrella del PSG.

En categoría femenina, la protagonista fue la española Alexia Putellas, que levantó el trofeo de mejor jugadora por segundo año consecutivo. La centrocampista culé se impuso contra todo pronóstico a la favorita Alex Morgan. Hay que recordar que Alexia lleva toda la temporada lesionada.

Sin embargo, pese a todos los méritos que suma la catalana en los últimos años, aun hay gente que todavía no la conoce. Es el caso del que fuera uno de los porteros más famosos de la historia del fútbol, Loco Gatti. Todo ocurrió cuando los colaboradores hablaban sobre el encuentro entre Joan Laporta, y Leo Messi en la gala. Tal y como aseguró el propio Pedrerol, el asunto tenía su "morbo" pues, al final, fue bajo el mandato de Laporta como presidente del Barça cuando el astro argentino abandonó el club de toda su vida.

La tertulia emitió las imágenes de la llegada a los premios de Laporta, que acompañaba a Alexia. Fue en ese momento cuando Loco Gatti soltó el siguiente comentario machista: "La rubia, ¿quién era? ¿Su señora?". "¡No!", se escuchó en plató, a lo que Pedrerol salió al paso: "No, es la futbolista. Ha ganado el premio The Best, la mejor jugadora del año".

"Puede ser modelo", añadió Gatti. "Guapísima, elegantísima y, además, una futbolista espectacular", destacó el presentador de El chiringuito que también comentó el "mérito" que ha tenido Alexia de haberse recuperado de la grave lesión que le ha mantenido lejos del césped durante varios meses. La última Balón de Oro se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha el pasado 5 de julio, justo en vísperas de la Eurocopa de Inglaterra de fútbol femenino.

