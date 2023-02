Mitele retira una broma de 'Todo es mentira' a Borja Prado, presidente de Mediaset: "No es un funeral"

Las aguas bajan turbias en Mediaset, después que la semana pasada saliera a la luz el nuevo código ético implantado por la nueva cúpula del grupo de comunicación con sede en Fuencarral. Prueba de ello es lo que ha ocurrido este lunes con una pieza emitida por Todo es mentira que giraba en torno a la celebración del cumpleaños de José María Aznar. Entre los invitados estaba Borja Prado, presidente de Mediaset.

El programa de Risto Mejide (ayer fue presentado por Marta Flich) recogió la llegada del máximo responsable del grupo audiovisual junto a su mujer, Pilar Benítez, al Teatro Real, lugar del evento. El problema viene en que lo hizo en tono irónico, haciendo una broma que no pasó desapercibida entre los espectadores.

La voz en off que acompañó las imágenes, en las que se ve a Borja Prado vestido con abrigo negro, camisa y corbata, dice de forma jocosa lo siguiente: "Que alguien le diga al caballero que esto no es un funeral". Además, el redactor se mofa de la forma de caminar del directivo: "¡Qué paso, qué solemnidad!".

[El terrible error de estrategia de imagen que comete Mediaset España con su nuevo Código Ético]

Para más inri, el espacio vespertino de Cuatro ilustró el gesto serio de Borja Prado con la Marcha Fúnebre de Chopin de fondo, que contrasta con el Cumpleaños feliz de Parchís que acompañaba las otras imágenes del resto de invitados a la fiesta del expresidente del Gobierno.

Sin embargo, la broma no ha debido sentar muy bien en la zona noble de Mediaset, pues el extracto no puede verse en Mitele. El servicio premium del grupo ha eliminado un fragmento de once minutos, el cual contenía la pieza de la discordia. En cambio, el momento sí está disponible en Movistar a través de la herramienta que permite repasar programas de los últimos días.

Prácticas prohibidas

Este tipo de prácticas eran habituales en la etapa de Paolo Vasile. Sin embargo, con la llegada de Borja Prado, Allesandro Salem y Massimo Musolino a Mediaset este tipo de prácticas no tienen cabida. La burla podría entenderse como un órdago a la imposición del nuevo código ético que deberán cumplir tanto los programas que conforman las parillas de Cuatro y Telecinco, como los trabajadores de la empresa audiovisual.

Hay que recordar que Todo es mentira es un formato que está producido por La Fábrica de la tele, responsable de espacios como Sálvame y que está participada a su vez por Mediaset. Por lo tanto, las nuevas normas del grupo de Fuencarral le afectan de una manera muy directa. Son pistas de cómo será la nueva era en Mediaset.

