‘Pasapalabra’ hace historia este lunes al poner en juego el mayor bote de su historia

Rafa Castaño y Orestes Barbero llevan meses enfrentándose cada tarde en Pasapalabra. El objetivo de ambos es el de resolver el rosco final y conseguir el bote del concurso, algo que, sin embargo, todavía no han logrado. Y no es porque no lo hayan intentado: Orestes lleva concursando desde septiembre de 2021, y Rafa desde junio de 2022. Además, da la casualidad de que ambos eran rivales en Telecinco justo en el momento en el que el concurso debió cesar sus emisiones por orden del Tribunal Supremo.

Día a día, semana a semana, estos dos jóvenes sabios van batiendo marcas del programa: de tiempo de permanencia, de números de aciertos seguidos o de lo que se propongan. Y desde este lunes ambos escriben un nuevo capítulo en la historia del formato, pues competirán por meterse en el bolsillo el mayor bote jamás jugado en Pasapalabra, y que desde esta tarde asciende a 2.194.000 euros.

Hay que destacar que el mayor premio de la historia de Pasapalabra se lo llevó Eduardo Benito en mayo de 2006. Entonces consiguió resolver el rosco y meterse en el bolsillo 2.190.000 euros de premio, en lo que, además, resultaba ser su primer día en el programa. Esta hazaña le permitió a Eduardo, además, regresar en futuras ediciones del programa, como sus copas de maestros y similares. David Leo, actualmente en El Cazador, fue el siguiente concursante en llevarse el bote más alto, 1.866.000 espectadores, en octubre de 2016, y cierra el podio Pablo Díaz, que en julio de 2021 se embolsó 1.828.000 euros.

Desde que Pasapalabra regresó a Antena 3, en mayo de 2020, solo dos concursantes han conseguido alzarse con el bote: el primero de ellos fue el mencionado Pablo Díaz, y después, en septiembre de 2021, la bilbaína Sofía Álvarez de Eulate consiguió 466.000 euros, tras estar 62 entregas en la competición.

Si no hay sorpresas, se espera que sea el burgalés Orestes Barbero o el sevillano Rafa Castaño quienes se lleven este ansiado bote, que de momento no tiene fecha de entrega. El pasado diciembre ambos fueron al programa El Hormiguero como invitados, y muchos espectadores pensaron entonces que muy pronto uno de los dos sería millonario, si bien ninguno ha conseguido resolver el rosco al completo. Además, cabe la posibilidad de que el bote se lo lleve otra persona, pues salvo los días que empatan en aciertos y fallos uno de los dos se tiene que jugar la permanencia por la silla azul con un nuevo contrincante. Quién sabe si próximamente descubrimos un nuevo Eduardo Benito, y en su primera tarde llega y besa el santo.

