Joaquín Prat no quiere que Jorge Pérez regrese a 'Ya es mediodía': “Ya no, ¿para qué?”

Que Jorge Pérez haya decidido romper su silencio en Déjate querer y no en otro programa de Telecinco ha levantado ampollas. Sobre todo, entre aquellos que fueron sus compañeros en los programas de Unicorn Content, aunque algunos han tenido más benevolencia que otros. Antes de la emisión, Emma García decía que ella habría deseado que fuese en su plató donde hablase por primera vez tras su infidelidad con Alba Carrillo en noviembre. Y una vez vio la luz la entrevista de Paz Padilla al ganador de Supervivientes, la vasca rebajó el tono y le dejó una puerta abierta, diciendo que era un compañero estupendo y que ojalá vuelva a sentarse con ellos en el plató.

Más duro ha sido, sin embargo, Joaquín Prat, conductor de Ya es mediodía, quien no le ha ofrecido precisamente una silla libre en el magacín diario. Este lunes se recogió la entrevista de Déjate querer, y Prat se mostró molesto con “contradicciones” del discurso del guardia civil. Así, volvió a recordar que lo que pasó entre Alba Carrillo y Jorge Pérez es cosa de ellos y que tienen versiones distintas, y que no le pueden decir a Jorge y su esposa Alicia que digan lo que el programa desearía.

Marta López, que era amiga de Jorge, entonces se quejó de que la pareja “tendrá que aguantar que digamos lo que dicen que no les gusta”. Así, explicó que ella echaba en falta que “una vez que ha vuelto es que no echara la culpa a todo el mundo. Y esperaba unas disculpas a vosotros y al otro programa”. Y es que en sus primeras intervenciones tras la infidelidad Jorge no dijo siempre la verdad.

[Alicia Peña, mujer de Jorge Pérez, ¿nueva concursante de 'Supervivientes? Alba Carrillo siembra la duda]

“A este programa no vuelve, no?”, preguntaba el propio Joaquín Prat poco antes de cerrar el tema de la entrevista. Y todos los compañeros hacían gestos de que no querían su vuelta. Alexia Rivas entonces le preguntaba si él deseaba que Pérez regresase, y el presentador dijo tajante: “No, ya no, ¿para qué?”, lo que dejó claro que tiene una actitud completamente opuesta al a de Emma García. “Si han decidido que esta es la mejor estrategia para hacer borrón y cuenta nueva, hay que respetarlo. Pero se ha roto todo el vínculo con Alba, con Marta e incluso con este programa”, terminaba por decir el presentador.

