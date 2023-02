Santi Millán, sobre la filtración de su vídeo íntimo: “Es el tema con el que lo he petado más”

El pasado mes de junio, el actor y presentador Santi Millán vivió unos momentos difíciles tras la filtración de un vídeo íntimo y privado en el que aparecía manteniendo relaciones sexuales con una mujer. Un tema sobre el que se pronunció en público entonces, y que no tiene problema en recordar en entrevistas como la que ha dado en el programa Col·lapse de TV3.

“Viví todo aquello con mucha angustia, piensa que me enviaron un mensaje en que me decían que les llamara. Pensé en qué habría pasado... Y, ostras, había un pollo importante. Ahora todo se hace muy grande enseguida, aunque todo ocurre muy rápidamente también. Pero en ese paréntesis tuve que comerme un buen follón”, explicó el maestro de ceremonias de Got Talent a Ricard Ustrell, presentador del formato. “Es el tema con el que lo he petado más”, reconocía.

Millán mencionó que para algunas personas era un tema que generaba “morbo”, y explicaba que, anteriormente, a él ya le habían visto “todo”, pues en el pasado había salido desnudo. “Me habían visto haciendo el acto en la ficción, pero no es lo mismo. En la ficción lo hacía bastante mejor, pero la realidad siempre es más decepcionante. El hecho de que sea de verdad genera mucho morbo y al final se convierte en un meme”, seguía diciendo.

[Santi Millán, sobre su vídeo sexual: "Espero que los medios se hagan el mismo eco de la sentencia"]

Con mucho optimismo, Millán incluso veía “saludable” que “la mayoría de la gente se pasaba el vídeo para reírse”. Sin embargo, “el problema es la gente que entra en debates, porque todo es mucho más sencillo que todo esto”, continuó diciendo. Unas palabras que podrían ir referidas a que, cuando se filtraron las imágenes, él estaba felizmente casado con Rosa Olucha, con la que continúa su relación. Eso provocó que muchos cuestionasen el modelo de pareja que llevaban.

Sobre Rosa, Millán dijo que “fue muy elegante y tuvo mucha clase. Dio una lección a todo el mundo y cortó el rollo” y que en el tema de la filtración “el caso está siguiendo su curso” si bien la justicia “es lenta”.

En ese sentido, es interesante recordar cómo el pasado septiembre Santi Millán habló de la filtración del vídeo en la presentación de la nueva edición de Got Talent, y entonces expresó un deseo: “Lo que espero es que los medios se hagan el mismo eco de la sentencia que del delito”.

