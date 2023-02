Jorge Javier, muy duro sobre los que rodean a Chanel: "Es una de las artistas peor representadas"

El Benidorm Fest 2023 ha estado cargado de buenos momentos; actuaciones memorables, risas y nuevos descubrimientos. Pero, también otros más delicados, como las lágrimas de Twin Melody y Aritz (dos de los participantes) en una rueda de prensa a causa de los comentarios de odio que habían recibido durante su candidatura en el festival.

Algo que ya ocurrió la pasada edición cuando Chanel Terrero soportó duras críticas en redes sociales. Aunque la realidad es que la presencia de Chanel en el Benidorm Fest 2023 ha sido un tanto fugaz. La que fuera ganadora de la primera edición del festival solo apareció cuando tuvo que entregar a Blanca Paloma, nueva ganadora, el micrófono de bronce. Sin embargo, la audiencia no tuvo la oportunidad de ver a la que fuera la última representante de España en Eurovisión cantar su famoso SloMo.

La carrera de Chanel o los momentos más delicados del Benidorm Fest de este año han sido los protagonistas del nuevo blog de Jorge Javier Vázquez en Lecturas. El presentador de Sálvame se ha mostrado apenado por el paso televisivo de algunos artistas, asegurando que "volverán a su casa desencantados".

"He visto a jóvenes aspirantes a artistas meterse de lleno en lo que significa la exposición pública para acabar llorando en ruedas de prensa por culpa de las críticas descarnadas, injustas e innecesarias que han tenido que soportar", comenta en su texto. "Muchas de las personas que han participado en el Benidorm Fest volverán su casa desencantadas, pensando que ser artista es eso. Y no lo es".

Asimismo, asegura que "iniciar tu carrera en un programa de televisión es peligroso" y que si a todo el mundo le cuesta "aceptar las críticas" no se quiere ni imaginar a alguien que acaba de comenzar.

"No me suelen gustar los concursos de talento porque provocan muchas frustraciones. Pero, por otra parte, pienso que está muy bien que existan porque creo que, si hay un mundo para el que tienes que estar preparado para la frustración, es el artístico", continúa.

Pero, sin duda, sus palabras más duras han estado dirigidas al equipo de Chanel, y es que el conductor de Telecinco no comprende por qué ha parado "estando en lo más arriba" de su carrera como cantante.

"Quedó tercera en Eurovisión y tenía a todo un país rendido a sus pies gracias a una actuación prodigiosa. No sé lo que está haciendo ahora, me suena que va a ser jurado de talent. De otro más. No he vuelto a saber mucho más de ella. Estando en lo más arriba hizo eso tan difícil a lo que antes hacía referencia: parar", asegura.

"Quizás haya parado en exceso y tampoco tenía la trayectoria profesional para permitírselo. A lo mejor nos tiene preparada una gran sorpresa, pero mucho me temo que Chanel pasará a la historia como una de las artistas peor representadas de los últimos años. Hoy en día su recuerdo es puro humo. No se lo merece", sentencia el presentador.

