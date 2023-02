Chelo García-Cortés deberá someterse a una operación de cadena por su caída en 'Sálvame Fashion Week'

Chelo García-Cortés no se ha terminado de recuperar de la aparatosa caída que sufrió mientras desfilaba en la Sálvame Fashion Week. Todo ocurrió el pasado mes de mayo, cuando la colaboradora se encontraba caminando por la pasarela, pero durante la emisión en directo se resbaló y se fracturó el radio. Lo que no se conocía hasta la fecha era la gravedad de la lesión que también sufrió en la cadera derecha.

Por la fractura en la mano tuvo que ser operada, pero su segunda dolencia ha empeorado durante los últimos meses y, tal y como anuncia Diez minutos, deberá someterse a una operación de urgencia. La colaboradora de Sálvame será intervenida para sustituir su articulación por una prótesis, y la fecha elegida es la primera semana de marzo en Barcelona.

En un primer momento, la catalana quería evitar la operación quirúrgica, sometiéndose a dos tratamientos de artrolisis, donde se le implantó en los huesos afectados plasma rico en plaquetas, pero parece que no se han obtenido los resultados esperados y finalmente deberá someterse a la operación.

De esta forma, se le implantará una prótesis de cadera con cabeza de titanio. Tras esto, deberá someterse a una recuperación que durará de dos a cuatro meses, con duras sesiones de rehabilitación, según informa el citado medio.

La colaboradora espera que su lesión sea tratada como accidente laboral, al igual que le ocurrió a Belén Esteban cuando se fracturó en directo la tibia y el peroné mientras realizaba una prueba de Supervivientes en Sálvame diario.

Chelo ha expresado en numerosas ocasiones lo mal que lo ha pasado durante la recuperación de la mano: "No es que tuviera miedo de perder la silla de Sálvame, sino de no salir de esta, de mi situación psicológica". "Cuando me caí me di cuenta de que era fractura. Yo presumía de no haberme roto un hueso en la vida, y me he roto el radio", comentaba en una de sus conexiones durante su recuperación.

"No entendía porque me había caído descalza. Ir descalza me daba seguridad, todas manejáis los tacones menos yo", aseguraba. De hecho, la colaboradora regresaba al trabajo el pasado mes de agosto, tres meses después de su caída.

