La tórrida noche de Barranco y Tania Déniz en ‘Pesadilla en El Paraíso’: “Prometí que no lo haría”

Para levantar sus audiencias, Pesadilla en El Paraíso decidía meter en la granja a Albert Barranco y a Maite Galdeano para vivir unos días con los concursantes, y, de paso, crear nuevos contenidos para el programa. Este jueves ambos se iban de las instalaciones del programa, pero antes Barranco tuvo que ver unas imágenes muy subidas de tono. Y es que pasó una tórrida noche con su pareja, Tania Déniz, tal como ya se había anunciado el miércoles anterior en el resumen nocturno.

Albert Barranco y Tania Déniz, que son pareja, pudieron dormir juntos gracias a que Silvina le cedió la habitación de capataz. Aunque Tania y ella habían discutido en muchas ocasiones, Tania aceptó el regalo, y eso propició que ambos tuviesen un fogoso encuentro sexual. Silvina puso de su parte, tanto, que hasta les preparó la habitación.

“Yo me enamoré de ti muy pronto. Nunca pensé que me fuese a enamorar de ti. Quise salir corriendo porque no era normal en mí eso y me enamoré. Yo espero que te vengas conmigo a vivir pronto”, se escuchó decir a Barranco en un vídeo. Tania le respondía entonces que ella también estaba enamorada, algo que nunca había tenido arrojo de decirle.

[Vuelven a acusar de tongo a ‘Pesadilla en El Paraíso’ por la expulsión de Kiko Jiménez]

Una vez juntos en la cama, Albert Barranco apagó la vela que tenía a su lado, pero no contó conque el programa tenía cámaras de visión nocturna, por lo que daba igual que a su alrededor hubiera oscuridad. Se captó todo lo que sucedía en ese dormitorio.

La emisión del encuentro sacó los colores a Barranco. Y es que, tal como explicó el que fuese participante de Mujeres y hombres y viceversa y concursante de Supervivientes 2020 había prometido a su madre que “nunca haría nada en televisión”, pero había faltado a su palabra. “Lo siento, suegra, pero había mucha tensión”, decía por su parte Tania Déniz.

Hay que destacar que no toda la noche de Tania y Barranco juntos fue coser y cantar. Y es que Maite Galdeano, quien estaba de paso en la granja como Albert, interrumpió para pedir su colchón y manta, e incluso les mandaba callar. Los novios, sin embargo, pusieron de su parte para que Maite no dinamitase la intimidad.

Archivado en Pesadilla en el paraíso, Telecinco, Televisión

Sigue los temas que te interesan