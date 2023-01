Pedro Ruiz declina una invitación de Mediaset: “Volveré cuando haya un nuevo aire”

El periodista y presentador de televisión Pedro Ruiz le tiene la guerra declarada al universo de Mediaset, al menos, a través de las redes sociales. A menudo utiliza su cuenta personal para cargar contra algunos de sus programas, especialmente, aquellos que giran alrededor del mundo del corazón, como Sálvame. Incluso ha atacado a Jorge Javier Vázquez por el éxito de ventas de su nuevo libro, Antes del olvido, pues considera que “vender es una cosa y valer otra”.

Por estas razones, el que fuese presentador de Con ustedes… Pedro Ruiz ha declinado participar en un programa del grupo, tal como ha contado por Twitter. “Me han llamado amablemente para invitarme a un programa de Mediaset. Amablemente también he declinado la invitación agradeciendo la llamada”, escribía el comunicador. “Hace cinco años que no acudo a platós de ese grupo. Lo haré cuando el nuevo aire haya aclarado el ambiente... si eso ocurre”, añadía, en referencia a la nueva era de Mediaset en la que Paolo Vasile ha dejado su puesto en la presidencia a Borja Prado.

Me han llamado amablemente para invitarme a un programa de @mediasetcom. Amablemente también he declinado la invitación agradeciendo la llamada. Hace 5 años que no acudo a platós de ese grupo. Lo haré cuando el nuevo aire haya aclarado el ambiente... si eso ocurre. — Pedro Ruiz (@ElPedroRuiz) January 18, 2023

Esa última vez que visitó Mediaset ocurrió en 2018, cuando visitó el programa Viva la vida, que entonces presentaba Toñi Moreno. Ruiz ofreció una entrevista en la que repasó toda su carrera profesional, y promocionó la obra de teatro que entonces, ‘Pedro Ruiz, Confidencial’, con la que se encontraba de gira. La charla transcurrió entonces con total normalidad, e incluso se animó a cerrar la misma dando un salto con voltereta como el que hacía durante la función.

De momento, se desconoce para qué formato habría invitado Mediaset a Pedro Ruiz, si bien, hace unos días escribió un mensaje que podría tener relación. “Hay una plantilla de personajes conocidos que acuden a todos los 'concursos' de las teles: el desafío, el torneo, la máscara, la piscina, el tubo de la risa, la cocina, el patíbulo... Nada que decir. Es la nómina B de los platós. Sólo deseo que les paguen bien. Es un negocio”, comentaba previamente.

Hay que destacar, por otro lado, que Pedro Ruiz solo le tiene declarada la guerra, entre comillas, a los programas de corazón de la cadena, pero no duda en quitarse el sombrero ante otros formatos de entretenimiento de Mediaset. Por ejemplo, el 9 de enero habló de Reacción en cadena, aplaudiendo la labor de su presentador, Ion Aramendi.

Muchas gracias Pedro, yo pienso igual: te invita a jugar de manera casi involuntaria y te hace pensar, es un juego sencillo (para todas las edades) que engancha una vez que entras y te reta, mi labor no es más que un añadido, el valor está en el JUEGO. Un abrazo https://t.co/flaAlrvm0r — Ion Aramendi (@ionaramendi) January 10, 2023

