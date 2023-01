Juan Carlos Monedero aprovecha la última polémica de Risto Mejide y le atiza por decir "gilipolleces"

La polémica que envuelve a Risto Mejide no ha parado de crecer en los últimos días, después de protagonizar un criticado comentario durante la retransmisión de las Campanadas en Mediaset, que realizó junto a Mariló Montero. En un punto de la noche antes de las doce uvas, Mejide le preguntó irónicamente a su compañera si tenía algo que anunciar, como "un embarazo" o "la muerte de algún ser querido" porque "eso siempre da audiencia", lanzando un dardo contra Ana Obregón y Cristina Pedroche.

Una intervención que era repudiada por la bióloga, que no dudaba en afear su comentario: "En esta vida no todo vale. Tus comentarios machistas y repulsivos hacia Cristina Pedroche por estar embarazada y hacia mí por haber perdido mi único hijo diciendo que utilizamos eso para tener audiencia… duelen. Duelen mucho", escribía la actriz en su cuenta oficial de Instagram.

Una controversia que obligaba al propio Risto a responder en Todo es mentira el pasado martes, donde aseguraba que el comentario no iba contra Ana ni Cristina, sino que iba dirigido a "los que nos ponen ahí, con los mismos directivos que están en un despacho de RTVE en 2020, apenas cinco meses después de que haya fallecido tu hijo, y deciden que tú presentes las Campanadas. Esto va contra el mercado del morbo".

Su intervención ha desencadenado un aluvión de críticas hacia el presentador de Cuatro, e incluso se han recuperado algunas de sus intervenciones en Operación Triunfo, donde gracias a su 'papel' como miembro del jurado alcanzó gran popularidad.

Uno de los vídeos que se han viralizado en las últimas horas ha sido el enfrentamiento que tuvo en directo con Jesús Vázquez, quien no dudó en afear un comentario que le dijo a uno de los concursantes.

"A ver si abres más los ojos y cierras más la boca. Tío, yo lo entiendo, en esa academia yo también tendría muchísimo miedo a dejar orificios abiertos", afirmaba en su valoración después de que cantara.

"Tengo que protestar, porque me parece completamente fuera de tono. Me parece un gesto homófobo que se suma a muchos gestos feos que has tenido hoy, como otros misóginos", respondía Jesús. En ese momento, ambos protagonizaba una discusón en la que Vázquez deja entrever que Risto decía lo que le mandaban desde la dirección del formato: "A ti sí que te dicen unos señores en la reunión que tienes por la tarde lo que tienes que decir, así que dilo y vete ya".

Un vídeo que ha hecho saltar a Juan Carlos Monedero, que ha criticado duramente al presentador de Todo es mentira. "Qué bueno que alguien le diga a quien dice gilipolleces que está diciendo gilipolleces y que, además, lo que dice cuando no dice gilipolleces es porque se lo han escrito. Vamos, que cobra por presentar como opiniones lo que le mandan. Influencers, tertulianos, famosos...", tuiteaba el que fuera dirigente de Podemos.

