Quién es Alejo Stivel, el cantante que participa en ‘Pasapalabra’ esta tarde como invitado

Durante esta tarde será difícil no tener en la cabeza temas como ‘Salta’, ‘Rock and roll en la plaza del pueblo’ o ‘Dime que me quieres’. Y es que el vocalista de Tequila, el grupo que popularizó estas canciones, Alejo Stivel, se colará en nuestras casas a través del programa Pasapalabra. El formato que presenta Roberto Leal recibirá como invitados a cuatros nuevos famosos, entre los que se encuentra este artista argentino.

Con él, además, se incorporan a la competición el actor Sergio Mur, la actriz Michelle Calvó y la modelo Desiré Cordero. Divididos por equipos, pondrán a prueba sus conocimientos y sus reflejos (así como sus nervios) en las diferentes pruebas del concurso, con el objetivo de acumular segundos para que los concursantes se lleven el ansiado bote del rosco.

Alejo Stivel nació el 22 de marzo de 1959 en Argentina. A finales de los 70 se traslada a España, donde comienza su carrera musical junto a Ariel Rot, con quien funda la banda Tequila, también con Julián Infante, Felipe Lipe y Manolo Iglesias en sus filas. El grupo alcanza un gran éxito con algunos de los temas ya mencionados, pero se disuelve en 1983.

Unos años más tarde, Alejo comienza a trabajar en la producción musical de la mano de Nacho Cano, primero con jingles publicitarios, y más tarde, con álbumes discográficos. Él estuvo detrás de algunos de los discos más exitosos de La Oreja de Van Gogh, El Canto del Loco o de Pitingo.

En el año 2008 regresó con Tequila a los escenarios, y ha continuado con una carrera en solitario tras cerrar su estudio de producción. Este 2022 participó en el documental Tequila: sexo, drogas y rock & roll, que estaba narrado por Cecilia Roth, hermana de Ariel, y que se presentó en el Festival de Cine de San Sebastián.

De su carrera en televisión, podemos destacar que fue jurado de la primera edición de Operación Triunfo, y se le atribuye a él la creación del apodo ‘Rosa de España’ para Rosa López tras una de sus valoraciones.



Del mismo modo, Alejo Stivel estuvo implicado en la selección de concursantes de Hijos de Babel, un talent show de TVE emitido en 2018 que quiso resaltar la diversidad cultural y favorecer los valores de la solidaridad y la diferencia. Además, ha sido entrevistado en multitud de espacio, e incluso se coló en Tu cara me suena para cantar junto a José Corbacho cuando a este le tocó imitar a Tequila en la casilla Original y copia.

