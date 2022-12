Al rescate de las calvos: el programa de DKISS que muestra lo que afecta la calvicie a la salud mental

El dolor, la frustración y la angustia son sentimientos presentes en el día a día de aquellos que sufren enfermedades del cabello. De ahí surge Rescate capilar, un nuevo programa que DKISS estrena este viernes 23 de diciembre, a partir de las 22:00 horas, en el que tres doctoras pasan consulta a los problemas capilares más extremos.

Desde sus clínicas repartidas por todo el territorio estadounidense ayudan a pacientes que llevan años sufriendo por culpa de afecciones como la calvicie o la alopecia femenina. El programa da visibilidad a estos trastornos y muestra lo mucho que afectan a la salud mental de las personas que los padecen.

Se trata del segundo programa que DKISS dedica a la tricología. El anterior, Clínica capilar, se estrenó en marzo de 2022 y obtuvo una audiencia media de 128.000 espectadores. En sus dos primeros episodios reunió a 135.000 y 159.000 televidentes, respectivamente.

Con motivo de su estreno, en BLUPER hemos hablado con la Dra. Meena Singh, graduada de la Facultad de Medicina de Harvard, y quien dedica con entusiasmo su vida a sus pacientes. Con ayuda de herramientas láser o quirúrgicas, se enfrenta a todo tipo de retos médicos para tratar condiciones como el crecimiento excesivo de vello, la alopecia por tracción y la caída de cabello que tanto avergüenza a algunos pacientes.

Meena Singh.

En este nuevo programa se siguen casos extremos de caída del cabello. ¿Qué significa para ti ayudar a estas personas?

Los casos extremos de caída del cabello que se ven en el programa ponen de manifiesto la variedad de trastornos capilares que sufren las personas. Formar parte de este programa en esta plataforma me permite ayudar a educar a la gente sobre las diferentes formas de pérdida de cabello y también proporcionar algo de esperanza. Hay cosas que podemos hacer, y los tratamientos que podemos abordar para ayudar a curar a estas personas que sufren de pérdida de cabello.

¿Cómo fue su primera experiencia con este tipo de enfermedades?

Con la dermatología en particular, vemos algunas enfermedades devastadoras realmente extremas que pueden mutilar a una persona. Siempre me llamó la atención el gran desgaste emocional que sufrían los pacientes con pérdida de cabello. Yo tenía un paciente que tenía como un trastorno de la piel con úlceras y ampollas, pero parecía que no se lo tomaban tan mal emocionalmente como mis pacientes con pérdida de cabello. Así que hay algo en tener un problema con nuestro pelo porque es la forma en que nos presentamos al mundo, es lo que la gente ve. Cuando las personas pierden su cabello o tienen problemas con su cabello, eso es lo primero que la gente nota. Y realmente causa mucha devastación en nuestros pacientes que lo sufren.

¿Cuál es el caso más difícil para usted en esta nueva temporada?

Diría que el caso más difícil fue el que vimos en el último episodio. Teníamos una paciente que padecía alopecia areata y, según mi experiencia, suelo obtener muy buenos resultados utilizando muchos de los métodos que suelo emplear para tratarla. Utilizo una medicación oral que afecta al sistema inmunitario y es antiinflamatoria. Combino eso con plaquetas, plasma rico, inyecciones y compuestos tópicos también, y por lo general veo muy buenos resultados.

Ella se sometió a las inyecciones de plasma rico en plaquetas, pero no pudo conseguir la medicación antiinflamatoria oral debido a su seguro, y de cualquier manera su cabello estaba volviendo a crecer... Ella se veía muy bien y luego tuvo covid y lo perdió todo en un par de semanas. Sí, fue devastador. Y entonces decidió que estaba harta.

No quería seguir preguntándose cuándo se le volvería a caer el pelo, así que no quería seguir tratándolo. Estaba harta y lo entendí perfectamente. Acabó afeitándose todo el pelo y fue un momento muy fuerte. Ella solo dijo: ¿Sabes qué? Ni siquiera quiero que el pelo sea un problema para mí. Me lo voy a rapar todo. Ese fue el episodio más difícil para mí porque sentí que podía hacer mucho más por ella.

'Rescate capilar'.

¿Practicar deporte es una buena forma de ayudar a alguien a superar una enfermedad?

Absolutamente. Soy una gran aficionada al deporte. Estás fuera, en la naturaleza, y eso es muy importante para ayudarte a superar una enfermedad. Había un estudio que hablaba de cómo los adultos dejaban de jugar a partir de cierta edad. Ya sabes, los niños juegan todo el tiempo, no se sientan a hablar de política. Y así, jugar un deporte de equipo, encuentro que simplemente aleja tu mente de lo que estás experimentando en el mundo real durante un par de horas. Así que creo que es muy importante porque sabemos que el estrés empeora nuestro cabello. Por lo tanto, cualquier paciente que tiene pérdida de cabello, si están estresados, su pérdida de cabello va a empeorar, y que va a causar más estrés. Y entonces es sólo la espiral descendente de la pérdida de cabello inducida por el estrés.

¿Cómo es la relación con su pareja Angie Phipps? ¿Cuál es la clave de vuestro trabajo juntos?

Ella es asombrosa. Ella me inspira, es una doctora y ser humano fenomenal. Ella hace un trabajo fenomenal como cirujana de trasplante capilar. No trabajamos juntas en la misma oficina, pero acabamos de trabajar juntas en el programa, y estoy muy feliz de que ella sea una de las personas con las que he podido asociarme debido a su enfoque hacia los pacientes. Ella realmente se preocupa por sus pacientes y se asegura de que tengan los mejores resultados con sus trasplantes de cabello. Y así, tenemos una relación fenomenal.

Cuando alguien acude a ti para pedirte ayuda con su pérdida de cabello, ¿cuál es el primer paso?

Siempre hago un examen completo de mis pacientes con pérdida de cabello, especialmente porque muchos de ellos han visto a numerosos médicos antes de verme a mí por su pérdida de cabello, por lo que siempre hago un examen detallado del cuero cabelludo. A menudo, hago una biopsia de su cuero cabelludo y una evaluación de laboratorio para asegurarme. Conozco todas las variables posibles que podrían estar afectando el crecimiento de su cabello. Una vez que tenemos los resultados del estudio miramos un régimen de tratamiento muy específico para ellos para que podamos optimizar la forma en que su cabello está ciclando y creciendo y minimizar su pérdida de cabello.

Angie Philips.

¿Cómo compaginas esto con hacer series de televisión y ayudar a la gente de tu centro médico? ¿Eres una mujer ocupada?

Sí, estoy súper ocupada, pero es perfecto. Quiero decir, es súper gratificante, y siento que realmente estoy cumpliendo mi propósito en la vida. Y además, tengo 3 hijos y ahí me siento casi más ocupada de lo que estoy. Afortunadamente, tengo un sistema de apoyo fenomenal: la casa de mis padres, la casa de mi hermana. Todos vivimos en la misma calle, así que nos ayudamos mucho. Creo que, a lo largo de mi carrera, siempre he querido tener una mano en la investigación y la educación, y si vas a ser un experto en la materia, tienes que hacer la investigación, hacer las publicaciones. Y todo esto fue antes de las redes sociales. Ahora, gran parte de la educación es solo en las redes sociales. Y es muy importante para nosotros, para los dermatólogos, ser una voz en las redes sociales. Muchas personas que les dicen a sus audiencias y a sus seguidores qué hacer para las condiciones médicas tienen muy poca experiencia adicional en el tratamiento real, y lo que recomiendan podría haber funcionado en una persona, pero no es así, no hay espacio para evidencia. Así que es realmente importante que las personas que hacen esto para vivir también tengan una voz en las redes sociales.

¿Cómo es tu experiencia personal haciendo televisión? ¿Te gusta estar en el ojo público? ¿Hay algo negativo en estar tan expuesto?

Mi experiencia ha sido fenomenal. Y sí, me gusta absolutamente ser una figura pública. De lo contrario, sería un zombi. Mucha gente se acercó a nosotros y simplemente nos agradeció por estar en la televisión mostrando lo que es posible con la pérdida de cabello. Hemos tenido tantas personas que se han acercado pidiendo ayuda hasta ahora que realmente no ha sido un inconveniente. Quiero decir que lo bueno de este programa es que es un programa centrado en la medicina. Así que en realidad solo estamos mostrando cómo podemos ayudar a las personas. No están enfocados en nuestra vida personal, y creo que ahí es donde puedes ver un poco más de juicio. Solo se centran en las historias de cómo ayudamos a las personas que sufren. Y este programa es tan difícil para mí, ya sabes. Hay como lágrimas en cada episodio, así que creo que la gente realmente lo ha disfrutado.

