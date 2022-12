Kiko Matamoros, muy enfadado con La Fábrica de la Tele y 'Sálvame': "No ha venido a trabajar"

Kiko Matamoros y su pareja, Marta López Álamo, ya están en España después de pasar unos días en Dubái. Matamoros confirmaba mediante una videollamada a Sálvame algunos de los detalles de su boda, que se celebrará el próximo año, y se mostraba muy decepcionado con las opiniones de algunos de sus compañeros.

Pero era en la tarde de este martes 20 de diciembre cuando Matamoros debería haberse reincorporado a su programa como colaborador, pero Jorge Javier y Adela han confirmado que no había acudido a su puesto de trabajo.

"Kiko no ha venido a trabajar", afirmaban los presentadores ante las cámaras. En ese momento, Belén Esteban pedía la palabra: "Yo hablé con Kiko, pero antes de su enfado".

[Kiko Matamoros llama a ‘Fiesta’ para decirle a Makoke que le va a denunciar por difamación]

Kiko Hernández aseguraba que él sí ha hablado con Matamoros y su enfado tendría que ver con la presencia de Makoke en los programas de La Fábrica de la tele, productora de Sálvame. La que fuera su mujer acudía el pasado viernes como una concursante más del Mediafest Night Fever y el sábado a Sálvame Deluxe, donde se sometió al polígrafo de Conchita.

"Está muy cabreado", apuntaba Hernández mientras Jorge Javier le preguntaba con quién. "Con la productora, con el programa, con algunos compañeros... Pero muy, muy, muy, muy enfadado", añadía Kiko.

"Hombre, conociendo a Kiko y cuando vi a Makoke en el Mediafest y en el polideluxe, yo sabía que él se iba a cabrear", aseguraba la de Paracuellos. "Está cabreado por el polideluxe a Makoke, por algunas preguntas y por algunas actitudes de algunos colaboradores, entre ellos, Lydia Lozano", sentenciaba.

"¿Conmigo? Pero si yo estuve muy comedida", replicaba Lozano. "Bueno, está cabreado contigo, pero dice que no le sorprende porque no eres buena compañera", comunicaba Kiko Hernández.

Por su parte, Kiko Matamoros no ha contactado con el programa, pero Omar Suárez, uno de los reporteros del programa, se encuentra en la vivienda de Matamoros esperando unas declaraciones. Finalmente, el reportero conseguía que Matamoros respondiera al programa.

"Es incierto que se me esperara en el plató, a la persona que me había convocado ya le anuncié que no iba a ir", comentaba al inicio de la conexión con Vázquez. A la pregunta de si estaba "enfadado" con el programa, él respondía que estaba "triste".

"He visto las preguntas que se formularon, no estoy enfadado con ningún compañero. Quiero dejar muy claro en que a mí jamás se me ha puesto una orden de alejamiento. Es cierto que sí se solicitó por parte de mi expareja, se solució la orden en base a una denuncia que había formulado por amenazas", continuaba.

Sigue los temas que te interesan