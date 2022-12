Jorge Javier Vázquez reprende a Carmen Borrego en pleno 'Sálvame': "¡Qué homófoba!"

Sálvame ha comenzado la tarde de este lunes 19 de diciembre asegurando que José Antonio Avilés ha grabado una entrevista con una mujer que habría tenido una relación amorosa con un hombre casado muy famoso de nuestro país, de hecho, formaría parte de un matrimonio de una de las sagas "más importantes".

Aunque desde el programa afirman que este testimonio "iba a poner en jaque a un matrimonio muy conocido", aseguran que "hay dudas sobre su veracidad". Y es que desde el formato de La Fábrica de la tele barajan la posibilidad de que se trate de un "chantaje" de esta mujer al hombre en cuestión.

El artífice de la entrevista ha sido José Antonio Avilés y, como es habitual en Sálvame, desde que ha comenzado el programa no han parado de cebar el contenido de la entrevista que en emitirán a lo largo de la tarde, siempre y cuando esta mujer "envíe pruebas contundentes de la verdad de su testimonio".

Algunas de las colaboradoras de Telecinco no se creen el testimonio de la mujer, que parece estar relacionada con el universo Mediaset. "Yo opino como Pilar y como Laura Fa, no me extrañaría que hubiera sucedido pero no tanto tiempo. Sería muy valiente diciendo eso y siendo mentira", comentaba Belén Esteban al ser preguntaba sobre este asunto.

A Laura Fa se le escapa que el infiel sería Fran Rivera #yoveosálvame pic.twitter.com/PZUyvil60A — Rafael García López ❤️🔻💜 (@RafaelGarciaLAF) December 19, 2022

Después de contextualizar a la audiencia, Jorge Javier daba paso a José Antonio Avilés que no se encontraba en el plató de Mediaset, sino en una sala cercana, para así crear expectación. "José Antonio Avilés viene con todos los datos y nosotros los analizamos... Madre mía si estás en un búnker", espetaba el presentador al ver la sala donde se encontraba el colaborador.

"Esto está oscuro", apuntaba Avilés. "Sí, un cuarto oscuro parece. Yo no lo quería decir, pero parece un cuarto oscuro", añadía Vázquez. Era en ese momento cuando Carmen Borrego pronunciaba un polémico comentario, afeado por el presentador en directo.

"Le pega mucho estar en el cuarto oscuro", comentaba la hija de María Teresa Campos en voz baja. "¡Qué homófoba! Qué homófoba, Carmen", respondía el de Badalona en relación al comentario que acababa de escuchar. "Lo he dicho como broma, de homófoba nada", apostillaba Carmen mientras el programa estaba ya en publicidad.

