Pepe Rodríguez se pronuncia sobre la polémica de Patricia Conde: "Ella sabrá. Estoy sorprendido"

Las palabras de Patricia Conde sobre MasterChef siguen levantando ampollas. Son varios los exconcursantes que se han posicionado a favor de la vallisoletana, pero también hay otros participantes del formato de Shine Iberia que no están de acuerdo con las palabras de Conde.

Si hace unos días era Jordi Cruz el que respondía a las palabras de la actriz y presentadora asegurando que solo era su "opinión" y no un "veredicto" sobre el programa de TVE, el último en pronunciarse sobre este asunto ha sido otro de los jueces del programa, Pepe Rodríguez.

Preguntado por los medios de comunicación sobre las palabras de Conde en su post de Instagram, donde insinuó el consumo de drogas por parte de algunos compañeros, Rodríguez ha querido quitarle hierro a su discurso.

[Boris Izaguirre califica de "acusica" a Patricia Conde y afea su comportamiento en la final de 'MasterChef']

"Le tengo tanto cariño a Patricia que no sería capaz de hablar mal de ella y creo que debería solo hablar bien de ella", comenzaba. "Llevo 10 años en MasterChef y todos los años hay algo, siempre hay alguien que destaca más que el resto y que dice algo. No sé, ella sabrá", apuntaba.

Ante el aluvión de reacciones entre sus propios compañeros como participantes de otras ediciones, Pepe aseguraba que "no todo el mundo puede estar de acuerdo", aclarando que habrá gente que piense como Patricia y que otros no.

"MasterChef es un programa que desnuda a los celebrities porque te tienes que mostrar tal y como eres, no puedes disimular. Es un programa del que muchos salen diciendo que nunca van a volver y otros que ha sido la mejor decisión de sus vidas", reflexionaba.

Asimismo, le han querido preguntar si ha tenido trato con ella o si ha mantenido algún tipo de conversación recientemente. "No he hablado con ella. La aprecio mucho, pero estoy sorprendido, respeto lo que pueda pensar. No puedo entrar ahí, es que es algo tan personal que no puedo entrar en lo que ella piensa", sentenciaba el chef.

Era esta misma semana cuando otro de los concursantes con más peso del concurso se pronunciaba. Boris Izaguirre afirmaba en La Resistencia que "es imposible que te enfrentes a una elaboración si no estás sobrio". A lo que añadió que "Conde fue una vecina muy amada, pero me gustaría que si la persona empieza a desvariar en su Instagram mi comentario pueda actualizarse de la misma manera. Quisiera poner: Patricia no ha estado bien, ha sido de no saber perder y es muy feo ponerse en plan acusica". Haciendo referencia al comentario de apoyo que le brindó en su primera versión del post donde no incluía la parte más polémica.

