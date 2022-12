La tensión entre Adela González y Carmen Borrego aumenta: "No quiero estar el día que dirija 'Sálvame'"

La carrera profesional de Carmen Borrego daba un giro inesperado en la tarde del pasado martes 13 de diciembre, y es que la dirección de Sálvame le ofrecía la posibilidad de demostrar su valía como directora del programa, pudiendo dirigir el espacio de Telecinco el próximo 2 de enero.

Han pasado varios años desde la última vez que Borrego dio órdenes en un programa de televisión, aunque la hija de María Teresa Campos estuvo muchos años al frente de Día a Día con un insuperable éxito.

Pero Sálvame ha comenzado la tarde de este miércoles con una mala noticia, y es que según el programa, toda la redacción de Sálvame ha decidido no acudir a sus puestos de trabajo el próximo día 2 después de escuchar la negativa reputación que persigue a Borrego como directora.

"La gente se ha cambiado las vacaciones, han dicho que se encuentran mal para ese día...", comunicaba una de las redactoras del programa a Carmen Borrego. De hecho, el programa de Telecinco recuperaba algunos testimonios de supuestos excompañeros de Borrego a lo largo de su carrera. "Era seria, nos hacía hasta llorar. Era cruel y maleducada. Quería que te llevaran de todo, el café, bocadillos...", aseguraban.

Por su parte, la hermana de Terelu Campos se tomaba estos calificativos con humor, asegurando que son mentira. Asimismo, en la pasada jornada hubo muchos colaboradores que se ofrecieron a trabajar ese día con Carmen para apoyarla, aunque parece que no todos quieren estar ese día en Mediaset.

Era Alonso Caparrós el que destapaba el nuevo enfrentamiento entre Adela González y Carmen Borrego, y es que no es la primera vez que ambas compañeras muestran su mala y tirante relación. Solo hay que recordar cuando hace varias semanas, Borrego mandó "a cagar" a la presentadora.

"Carmen ha dicho que esto le ha creado enemigas, una de ellas eres tú, Adela", le comunicaba Caparrós a la presentadora que lanzaba una carcajada. "Yo no voy a estar, así que a mí me da igual lo que haga Borrego", replicaba la vasca.

Era en este momento cuando Kiko Hernández se interesaba por el motivo de su ausencia. "No voy a estar por causas ajenas a la organización, pero yo no quiero estar. Yo he hablado con mis compañeros que han trabajado contigo y si cuentan eso... No quiero tenerla en mi interior", sentenciaba González en referencia al uso del pinganillo. Por su parte, Borrego negaba que hubiera dicho ese comentario a Alonso, pero no se pronunciaba sobre las palabras de Adela.

