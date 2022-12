'Sálvame' apunta a los comportamientos de Rosa como causa de la ruptura de su amistad con Chenoa

Las declaraciones de Chenoa donde aseguró que Rosa y ella son compañeras, pero que no tienen la amistad que ella guarda, por ejemplo, con Natalia o con Geno Machado, siguen levantando ampollas. Tanto es así, que Sálvame emitía las declaraciones de un supuesto testigo, del que no revelaron la identidad, que conocía el origen de su distanciamiento.

El espacio de La Fábrica de la tele emitió pequeños fragmentos de las declaraciones de su invitado durante toda la tarde, y finalmente emitía su testimonio al completo. Al parecer, todo comenzó durante las grabaciones de Tu cara me suena, el programa de Antena 3 donde Chenoa era parte del jurado y Rosa concursaba.

"Rosa siempre se apoyaba en Chenoa, ella le ayudaba en todo y cuando digo todo, es todo", aseguraba el misterioso testigo. Sin embargo, al parecer hubo "fuertes discusiones" entre ellas.

Tal y como relataba el invitado, cuando terminaban las grabaciones, el equipo lo celebraba cada semana en una discoteca de la zona alta de Barcelona: "Yo vi como noche tras noche, Rosa lo daba todo en esa discoteca, y cuando digo todo, se desinhibía en exceso, se dejaba llevar demasiado, provocando situaciones complicadas".

Al parecer, Chenoa habría intentado frenar este comportamiento: "Le decía que no podía hacerlo, le aconsejaba, hablaba con ella y le decía no puedes seguir así, pero a pesar de esas regañinas, Rosa volvía a lo mismo".

El testigo califica la situación como "muy embarazosa", aseguraba que se repetía "cada semana" y añadía que esto tuvo consecuencias: "Ahí empezó a romperse esa amistad tan fuerte".

Rosa López publica un comunicado

Ante la información que ha recorrido los medios de comunicación, la exconcursante de Operación Triunfo ha publicado un post en su cuenta de Instagram donde ha explotado contra la prensa.

"Contesto eso para todos a modo de notificación a lo grande para que cualquier tipo de entrevistador, no me pregunte más por favor, porque estoy un poco hasta el cooo…razoncito!! Imagino que no hay otras noticias, porque si no, no entiendo nada", comenzaba el texto.

Asimismo, asegura que "no procede en ninguno de los casos que alguna prensa hable mal de ninguno de mis compañeros ni tampoco que me metan en polémicas en las que yo no he empezado ni creado". Según la andaluza, "utilizan polémicas que intentan separar o romper algo irrompible por más años que pasen"

Añadiendo que "es una pena haber conocido el código que lleva alguna prensa en el país que tanto nos ha apoyado. El país que lee y compra...", sentenciaba entre otras líneas de felicitación navideña.

