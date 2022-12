El feo de TVE a Anne Igartiburu no quedará impune: el emblema que pierde la débil TV pública

Desde diciembre de 2005, ¡17 años ininterrumpidos! Ese es el tiempo que lleva la presentadora Anne Igartiburu presentando las Campanadas de Fin de Año en La 1 de TVE. Todo un emblema y una institución, qué duda cabe. La misma que representó Ramón García y su capa. Creo que hay pocas personas en España que no relacionen el nombre de Anne con el del ente público. Ella es rostro y seña de la primera cadena.

Ha hecho de todo en la televisión de todos y su espacio Corazón, con sus idas y sus venidas, casi siempre se ha mantenido, hercúleo, en antena. No ha habido crisis interna en la pública que Igartiburu no haya sabido sortear y salir ilesa. Siempre se ha creído, con algo de fundamento obvio en la base, que la de Elorrio está bien mirada y protegida por sus jefes.

Que es una de las intocables, lo lleva siendo décadas y eso, en la cambiante y a veces revolucionaria TVE, es decir mucho. Por todo lo anterior, RTVE nunca ha tenido duda cada 31 de diciembre desde hace 17 años: Anne presentará las Campanadas. Nuestro buque insignia imperecedero será acompañado de este o aquel, mujer u hombre, pero ella, Anne, siempre estará en la Puerta del Sol de Madrid.

Anne Igartiburu y Ana García Obregón durante la presentación de la programación navideña de 2021, antes de que la actriz diera positivo por coronavirus. Gtres

Su imponente presencia nunca falla y nunca defrauda, vestida de rojo, otra suerte de emblema que le diseña -con mimo y profesionalidad- cada año su fiel y prestigioso Lorenzo Caprile. Este diciembre de 2022 estaba ya bastante avanzado -el resto de cadenas ya habían anunciado quiénes serían sus presentadores estrella este 31 de diciembre-, cuando TVE dio la sorpresa de entre las sorpresas.

Cuando ya imaginaba yo que estaba Caprile, atacaíto de los nervios, perfilando el vestido de Anne, retocando de aquí y de allá, ultimando detalles, ¡nos enteramos que Igartiburu no va a presentar este año nada de nada! ¡TVE le ha dado un mandoble y la ha apartado a un lado! Al menos, así ha sonado para el espectador medio, ante este cambio y el sordo silencio en el que se ha llevado a cabo...

Total, que el pasado 8 de diciembre, festivo nacional, la cadena informó de que serán Ana García Obregón y los hermanos Morancos quienes despedirán el año 2022. Una decisión, qué duda cabe, sin precedentes. A Anne, ni está ni se la espera. Al menos, ni rastro de ella en la explicación oficial.

Sólo cuando Obregón hizo pública en su Instagram la noticia, asegurando todo lo que iba a echar de menos a Igartiburu, ésta posteó: "Será un precioso homenaje para honrarlos a los tres -a los padres y al hijo de Ana- y verte brillar como siempre lo haces, compañera. Todo mi amor para ti, Ana". Unas palabras que, si bien son emotivas, no dejan traslucir gran cosa, salvo que le desea lo mejor a Ana. Muchas son las preguntas que se me despiertan tras esta histórica decisión.

Anne Igartiburu en una imagen de archivo. Gtres

¿Tenía claro desde el principio TVE que Anne no iba a formar parte del cotarro? ¿O más bien fue una decisión tomada a última hora? ¿Cuál es su trastienda? BLUPER pudo conocer en exclusiva hace unos días que "desde hace ya algún tiempo existe un debate interno en RTVE sobre los coqueteos de Igartiburu con Antena 3, donde ya ha participado en Mask Singer y próximamente lo hará en Tu cara me suena".

Y se añadía en la información: "Hay voces dentro de la radiotelevisión pública que piensan que se ha llegado a un punto en el que la vasca puede considerarse más un rostro de la competencia que de la pública, por lo que no sería conveniente proporcionarle un escaparate como el de las Campanadas". Se deja claro que en el contrato de Anne se le permitía "realizar trabajos en cadenas autonómicas y en el entorno digital, pero no en cadenas rivales".

Vamos, que los jefes se han hartado de tanto coqueteo, que tú, Anne, te debes a nosotros y últimamente te veo más en Antena 3 que en tu casa. Es verdad que últimamente, tras ver anunciado su fichaje por Tu cara me suena, me sorprendió mucho el cambio y llegué a pensar que lo mismo la de Vizcaya estaba soltando amarres con TVE.

Sus jefes le habrán dicho: "A ver, si quieres divertirte, vale, un poco de Telemadrid lo compramos, pero ya otras cosas... Aquí, quienes te pagamos el sueldo gordo somos nosotros... ¡Ríndenos pleitesía!" A mí me da en la nariz que la decisión de desbancarla de las Campanadas ha sido la estocada definitiva, que ya se habían producido antes más toques de atención. Y Anne fue cogiendo cuerda... tensando y tensando.

A mi modo de ver, esto es un feo tremendo de la cadena hacia Anne. Un mandoble que les va a salir caro y les va a hacer efecto boomerang. No, esto no quedará impune y sólo Igartiburu saldrá reforzada. Porque como Anne se enfade y lo mande todo a freír espárragos, lo siento, TVE, pero lo tendréis más negro que nunca. Anne, para lo bueno y para lo malo -siempre me pareció que le falta algo más de sentimiento en la comunicación- gusta y la gente la quiere.

Al público, por más innovador que se muestre a veces, le gusta regresar a los clásicos como regresar a casa en Navidad. Y el espectador, pase lo que pase, quiere sintonizar su televisión de confianza y ver el mismo rostro de siempre, su anclaje. Y este año, eso no va a pasar. Con Ana Obregón sí, porque se ha reactivado el cariño de muchos españoles por la luchadora Anita, pero lo de los Morancos... No, no hay por dónde cogerlo y justificarlo.

Bueno sí, sólo por un lado: a TVE le va la marcha, quiere hacer ruido y dar que hablar, crear bulla en redes, porque seguro que el humor de los hermanos no gustará a todo el mundo. Pero cuidado, TVE: que ya Pedroche os ha pasado por delante en audiencia en una ocasión. No creáis que tenéis la fórmula del éxito asegurada. Craso error, torpeza máxima. Luego vendrán los lloros.

