Joaquín Prat recibe una felicitación navideña del 'Rey del Cachopo': "Sentí un escalofrío"

Joaquín Prat ha dejado boquiabierto a todo el plató de El programa de Ana Rosa en la mañana de este 13 de diciembre. El copresentador del formato de Unicorn Content ha confesado quién le ha mandado una sorprendente felicitación navideña este año.

Todo comenzaba cuando una de las redactoras del programa estaba realizando un sumario de las noticias más relevantes de la jornada, pero lo que la audiencia no se esperaba era la última de ellas. "Bueno Joaquín, ¿tú has recibido una curiosa felicitación de Navidad este año, verdad?", cuestionaba la redactora para que el comunicador contase lo que había sucedido. Tras esto, anunciaban que el autor de la felicitación había sido el Rey del Cachopo.

César Román, más conocido como el Rey del Cachopo, cumple condena por matar y descuartizar a la que fuera su pareja, Heidy Paz, el pasado año 2018. Este mes de marzo, era el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el que confirmaba la sentencia de 15 años de prisión y desestimaba el recurso presentado.

"Me hizo ilusión recibir un Christmas Navideño aquí a Mediaset", comenzaba diciendo Prat en relación a las cartas que suele recibir. "Pero me dio un escalofrío al ver al remitente y pensar en quién me lo había envidado", continuaba al ratificar que había sido el Rey del Cachopo.

Tras esto, el programa de Telecinco emitía una imagen de la felicitación, donde se podía leer el siguiente texto: "Estimado Joaquín: Te deseo unas felices fiestas y un próspero 2023 lleno de buena salud y felicidad para ti y tu familia y mucho éxito en todos tus proyectos. Espero que yo en breve acabe esta injusta y descabellada situación y podamos vernos en libertad y saludarte. Afectuosamente. César Román. ERDC".

Carta del Rey del Cachopo a Joaquín Prat.

Ana Rosa Quintana, tras leer la carta, le dice a su compañero durante el directo: "Muchos éxitos en todos tus proyectos". En este momento, Joaquín, con el rostro desencajado, respondía: "Quien no tiene ya proyectos es Heidy, su víctima, quien no tiene unas Navidades felices es la familia de Heidy porque este señor la mató y la descuartizó. Está condenado a 15 años por homicidio y la Audiencia Provincial de Madrid ha ratificado la sentencia", termina diciendo el presentador".

