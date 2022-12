Anabel Alonso ataca de nuevo a Patricia Conde y le reprocha su deuda con Hacienda.

La guerra abierta entre Patricia Conde y MasterChef Celebrity sigue levantando ampollas, y es que desde que la exconcursante de la séptima edición decidió publicar su opinión sobre el formato de Shine Iberia, han sido muchos los 'celebrities' que se han pronunciado, tanto apoyando a Conde como negándola.

La que fuera presentadora de Sé lo que hicisteis escribía un texto un tanto polémico sobre algunos compañeros del programa. "Yo solo tenía sueño, en mi vida nunca me he drogado, y en un programa de televisión con 14 cámaras enfocándome no haría algo así, soy buena pero no idiota y me quiero, me respeto y quiero lo mejor para mi hijo y para mí", comentaba.

Además, señalaba directamente a dos compañeros de edición de consumir drogas durante el programa: "Sabes perfectamente quiénes son las 2 personas en esta edición que sí lo han hecho, todos los días. Mírate las imágenes del día del hipódromo, por ejemplo".

Anabel Alonso fue una de las primeras exconcursantes que criticaron el texto anterior, publicando el siguiente tuit: "Qué maja convirtiendo en sospechosos de drogadictos a todos sus compañeros".

Parece que la mala relación y la diferencia de posturas entre ellas sigue causando estragos, y la actriz ha vuelto a publicar un tuit contra Patricia Conde, eso sí, sin nombrarla directamente.

"Pues a mí me estresa mucho más deber más de un millón a Hacienda que cualquier programa de televisión, así os lo digo", sentenciaba haciendo referencia a la presión que Conde aseguró haber sufrido durante su paso por MasterChef Celebrity.

Además, le recuerda la deuda que Patricia aún tiene con Hacienda, y es que continua una vez más en la lista de personas contribuyentes que deben a Hacienda más de 600.000 euros, con una deuda en este caso de 1,04 millones de euros.

Asimismo, Patricia Conde también ha recibido el apoyo de varios compañeros de profesión, incluso de otros famosos que compartieron edición con la propia Anabel Alonso.

Es el caso de Miguel Ángel Rodríguez, El Sevilla, que realizaba estas declaraciones en Aruser@s: "Simplemente, Patricia Conde no lo ha pasado bien en MasterChef Celebrity y ha hablado en las redes sociales. Ayer me 'whatsapeé' con cuatro o cinco exconcursantes del Celebrity y todos opinamos lo mismo", expresó el líder de Mojinos Escozíos.

