Miki Núñez desvela su trastorno alimentario y habla sobre la ansiedad que le provocó Eurovisión

Miki Núñez es, hasta el momento, el último representante de España en Eurovisión que se eligió de entre los concursantes de Operación Triunfo. El que fuera concursante de OT 2018 fue uno de los pocos participantes de aquella edición que se mostraron entusiasmados con la idea de ir al Festival, pero ahora el artista ha confesado lo dura que fue su experiencia compitiendo en Tel Aviv en Eurovisión 2019.

El cantante ha cocedido una entrevista a El Suplement de Catalunya Ràdio en la que se sincera sobre cómo vivió aquella etapa. "Eurovisión fue muy fuerte. La repercusión fue muy buena para mí. Si no hubiera habido pandemia, hubiera ido de gira por Grecia, Alemania y muchos sitios. Pero es muy duro. Estás seis meses viviendo de una canción. No te pagan nada, pero sí una promoción", revela.

Pese a la oportunidad única que supone representar a un país en Eurovisión, Miki confiesa que sufrió un auténtico "colapso" debido a la presión de los meses en que estuvo dedicado al 100% a su participación en el certamen. "Descubrí lo que era la ansiedad. Empecé a saber qué era no poder coger aire, marearte, tener una sensación de un nudo en el cuello...", relata el catalán.

🔊 MIKI NÚÑEZ (@mikinunez): "Durant un any sencer em despertava a mitjanit per culpa de l'ansietat"



Sus padres fueron su gran apoyo en aquellos momentos: "Me ayudaron llevándome al psicólogo. Durante un año entero tuve la sensación de que no me entraba el aire. Me despertaba por la noche así", explica en la citada entrevista.

Actualmente, Núñez asegura que está mejor, aunque sigue acudiendo a terapia. Y es que este no ha sido el único bache de su vida en cuanto a salud mental se refiere, pues de pequeño sufrió un trastorno de la conducta alimentaria, tal y como él mismo ha revelado en esta entrevista a Roger Escapa: "Un día decidí que, después de comer, era guay ponerme a vomitar porque así no comía. Cuando lo hice le dije a mi madre que necesitaba un nutricionista y un psicólogo".

Afortunadamente, pudo superar ese problema con ayuda psicológica, aunque la anorexia y la bulimia son enfermedades en las que siempre puede haber recaídas. "Esto es como los fumadores, que son exfumadores toda la vida. Hay veces que te levantas y piensas 'hostia, estoy gordo'. Ayer me acosté y no, pero hoy sí”.

Ese trastorno alimentario está directamente relacionado con otra dolencia que Miki asegura tener, la llamada dismorfia física: "Tú ves cosas que no son reales, pero tus ojos te lo dibujan", explica.

Sobre si actualmente está contento con su físico, el artista lo niega rotundamente. "Siempre estaré más contento o más descontento, pero nunca estaré feliz, lo sé. Nunca lo he estado", concluye.

