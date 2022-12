El comentario machista de Antonio Montero que hace saltar a Terelu Campos: "¡Es muy feo!"

Cristina Porta se sentaba como colaboradora invitada en Sálvame ante la polémica entre Jorge Pérez y Alba Carrillo. La exconcursante de Secret Story defendía durante dos largas tardes a su amigo y compañero en Unicorn Content y gracias a su defensa y sus enfrentamientos con Marta López, el programa le proponía formar parte del plantel de colaboradores fijos del programa, algo que Porta aceptaba inmediatamente.

Este lunes, Sálvame comenzaba con su nueva incorporación en mitad del plató mientras Adela González y Terelu Campos aseguraban que el programa contaba con información sobre Cristina Porta. "Desde el pasado viernes, cuando dijimos que eras colaboradora, no nos ha parado de llegar información sobre ti y tu vida".

"Se dice de ti que eres tóxica, que tienes celos enfermizos con tus parejas, que has tenido relaciones con futbolistas y que no eres buena compañera en los trabajos que has estado", aseguraba Terelu Campos en referencia a la información que le había llegado el programa de La Fábrica de la tele.

Periodista de profesión, Cristina Porta afirma que esta información es falsa. "He trabajado en varios programas y creo que todos los compañeros pueden hablar de mí, de lo bien que me he llevado con ellos. De hecho, he estado en el 'equipo de investigación' de Sálvame", comentaba. "Me río porque seguramente sea de una persona y es una obsesión", sentenciaba misteriosamente.

Ante este último comentario, Adela González le aclaraba que "toda la información nos llega del mismo ordenador". En ese momento, Terelu Campos le lanzaba otra pregunta a la recién llegada colaboradora: "¿Crees que es un hombre o una mujer?".

A lo que Cristina respondía que no se podía "arriesgar", ya que "todos tenemos haters y se mueven sin ninguna razón aparente. "Tengo también a mucha gente que me quiere y a la gente le pica mucho verme en Sálvame".

Pero cuando Porta continuaba argumentando su respuesta, Antonio Montero la interrumpía para soltar un polémico comentario sobre la personalidad de las mujeres. "Tú pensabas que era una mujer y has hecho alusión inconscientemente. A mí no me extrañaría nada porque entre las mujeres os endiñáis a lo bestia".

Segundos después el plató entero le reprochaba su comentario. "Bueno, Montero, por favor. ¡Montero, no! Ese comentario es de viejo", apuntaba Adela. Por su parte, Terelu Campos se acercaba hasta su silla y, mirándole fijamente a los ojos, le respondía con el tono elevado: "¡Es muy feo ese comentario! ¡Muy feo!". A lo que él, lejos de rectificar aseguraba que "es feo pero que es una realidad" y que "le daba igual si es feo".

