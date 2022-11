Omar Montes desvela la increíble cantidad de dinero que pagó por grabar un videoclip en una cárcel

El Hormiguero ha comenzado su semana con la visita del cantante español y colaborador del programa Omar Montes. El madrileño acudía al plató de Pablo Motos para presentar su nuevo álbum, titulado Quejíos de un maleante, disponible desde el 24 de noviembre.

Como es habitual en cada invitado, Omar Montes ha saludado primero al público de El Hormiguero mientras Pablo se acercaba, pero el llamativo look escogido por Montes hacía saltar al presentador. "Qué llevas puesto", preguntaba entre risas mientras la cámara enfocaba a sus zapatos. "Parecen las zapatillas de andar por casa", añadía Motos que también hacía referencia a los complementos que llevaba el invitado.

"Pues esto es un collar que pesa medio kilo", respondía Omar cogiéndose un gran abalorio que llevaba en su cuello. "El dinero está mejor puesto que en el banco. Es todo bueno", añadía Montes.

Tal y como explica el presentador "en este disco te has pasado totalmente al flamenco". "Sí, además lo de ser maleante (en referencia al nombre) se lleva por dentro. No es una chaqueta que te quitas y te pones, cuando eres maleante hay que ir hasta el final. Me ha ido muy bien porque he sido un maleante del amor. He ido siempre por mi camino y me ha recompensado", confesaba.

El presentador ha querido conocer cómo recuerda el invitado su época de "maleante". "Yo ahora soy bueno, soy el mejor si no me tocas las narices. Todavía me acuerdo cuando me ponía dos pantalones para guardarme las pastillas de Avecrem y luego vendérselas a la china de mi barrio".

Motos ha querido investigar cómo consiguió grabar el videoclip de su single El Patio de la Cárcel en una prisión en Miami. "La canción la hago con Farruko. Tenía que estar preocupado por acordarme de la letra y de caerle bien a los presos, porque eran presos de verdad. Le dije al director que cuánto era alquilar, al final abrí mi riñonera y llevaba 140.000 euros y se lo di", a lo que añadía que solo estuvo "tres o cuatro horas".

"Es una de las cárceles más duras del país", añadía el invitado, aunque también aseguraba que Miami no es una ciudad que le termine de gustar. "Está sobrevalorado, parece que si los artistas no van a Miami es que nadie te quiere".

.@omarmontesSr nos cuenta cómo negoció en Miami para alquilar una cárcel y grabar el videoclip de “El patio de la cárcel” con @FarrukoOfficial #OmarMontesEH pic.twitter.com/jEVibh5W1P — El Hormiguero (@El_Hormiguero) November 28, 2022

