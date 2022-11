Belén Esteban, entre lágrimas: "Me avergüenzo del programa en el que trabajo"

El pasado viernes, Sálvame se desplazaba hasta el tanatorio donde se encontraban los restos mortales de Bernardo Pantoja, hermano de Isabel Pantoja y padre de Anabel, que falleció el pasado viernes 25 de noviembre.

El programa vespertino de Mediaset cubrió durante horas todo lo que sucedía a las puertas del tanatorio, grabando a todas las personas que entraban. Incluso los propios reporteros acompañaban a los allegados hasta la sala donde se encontraban los restos mortales de Bernardo.

Pero el momento más surrealista se producía cuando Magdalena, tía de Bernardo Pantoja y habitual en los platós de Telecinco llegaba al centro para intentar pasar, algo que no consiguió ya que los familiares de Bernardo que se encontraban en el interior la expulsaron. "Me han llamado sinvergüenza", aseguraba ante las cámaras de Sálvame.

Segundos después, Magdalena sufría un desmayo en pleno directo, cayéndose al suelo teniendo que ser sujetada por Kike Calleja. Un hecho que no pasó desapercibido en redes, acusando al programa de Telecinco de "hacer show" con la muerte de Bernardo.

[El show morboso de 'Sálvame' con el funeral de Bernardo Pantoja que parecía desterrado en TV]

Por todo ello, Belén Esteban no ha dudado en criticar duramente a su programa en cuanto ha comenzado Sálvame Limón, siendo muy dura con los directores del programa en el que trabaja. "Tengo que decir que me avergüenzo", ha comenzado diciendo. "El viernes, el programa me pareció vergonzoso, es la primera vez que me avergüenzo de mi programa, porque vende más la bulla que la verdad".

Ante esto, los colaboradores y la dirección del programa guardaban silencio. "Hoy, Magdalena iba a venir pero sus hijos no le han dejado. Cuando ella vio al becario de mocito feliz es cuando se tira para que la coja", apuntaba Belén Esteban en referencia al vídeo donde se puede ver a Magdalena girar levemente la cabeza para comprobar si hay alguien detrás.

Por su parte, María Patiño intentaba defender al formato de La Fábrica de la tele: "Si me desmayo me desmayo yo, no el programa". Asimismo, José Antonio León, reportero destinado en el tanatorio aseguraba que Magdalena "no pintaba nada ahí".

Esta caída en directo en #yoveosalvame está a la altura del “desmayo” de Aramís Fuster 😅 pic.twitter.com/jDZx5of2um — M 📺 (@casasola_89) November 25, 2022

