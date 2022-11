Quién es Álex Silvestre, el periodista deportivo que participa en ‘Pasapalabra’ desde hoy

El plató de Pasapalabra recibe hoy a un rostro de la casa, aunque quizá no de los más conocidos para el gran público. Y es que desde este lunes 28 de noviembre, y hasta el próximo miércoles 30 veremos poner a prueba sus conocimientos y su rapidez al periodista Álex Silvestre, al que Roberto Leal recibirá como invitado en la competición.

Con él, además, se incorporan a la competición las presentadoras Marta Torné y José Toledo, y al actor Nacho Guerreros. Divididos por equipos, tendrán como objetivo acumular puntos en las diferentes pruebas, como la pista musical o la sopa de letras, y así permitir a los concursantes resolver el rosco final con más tiempo para pensar sus respuestas.

Nacido en Valencia en 1992, Álex Silvestre es un periodista que se formó en la universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia y en la CEU San Pablo de Madrid. Sus primeras experiencias profesionales vinieron de la mano de Radio Godella, de Valencia, y del área de Deportes de la COPE. Luego estuvo tres meses en La Competencia Producciones.

En el año 2014 se incorporó a El Chiringuito de Jugones, de Mega, perteneciente a Atresmedia, para cubrir la información del Atlético de Madrid y del Valencia Club de Fútbol. Durante las vacaciones de Pedrerol incluso ha conducido el espacio, compartiendo protagonismo con otros compañeros como Edu Aguirre, Juanfe Sanz y Darío Montero.

Hay que destacar que Álex Silvestre no es el primer periodista de El Chiringuito de Jugones que se ha dejado caer por Pasapalabra para echar un rato con Roberto Leal y compañía; antes que él, por ejemplo, ya vimos pasar palabra al mencionado Edu Aguirre. Quien, de momento, no se ha animado a poner a prueba sus conocimientos es Josep Pedrerol, el dueño del futbolístico cortijo. Y es probable que eso nunca ocurra, pues él mismo dijo hace unos meses en el pódcast 'Club 113' que los concursos le cabrean mucho, y que le han pedido muchas veces ir a Pasapalabra, pero se niega. “Hay preguntas de todo tipo y quizás te toca cine y no te lo has preparado suficiente. Hay que tener una preparación”, argumentaba, avanzando que no acertaría ni una.

