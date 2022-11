Belén Esteban: "Me gusta el programa de Sonsoles Ónega. La quiero mucho y me duele que compitamos"

Este jueves, 24 de noviembre de 2022, la colaboradora de televisión Belén Esteban (49 años) ha presentado ante los medios de comunicación, en el supermercado Día de la calle de Juan Duque, en Madrid, sus nuevas patatas fritas, como parte de los productos de su empresa, Los sabores de la Esteban.

"¡Está aquí la Esteban!", se escuchaba a un vecino, emocionado, en la puerta del supermercado, informando a alguien del barrio. No cabe duda de que la expectación era máxima al filo de la una de la tarde de este jueves. La colaboradora de Sálvame ha acudido al centro en compañía de su marido, Miguel Marcos, y de su hija, Andrea.

Feliz, apoyada en su muleta a causa de la lesión que sufrió al fracturarse la pierna, Belén atiende a BLUPER mientras se toma fotos con todo aquel que se lo solicita. Defiende a pies juntillas su trabajo en Sálvame, al mismo tiempo que no siente reparo en reconocer que ha visto el nuevo espacio de Sonsoles Ónega (44) en Antena 3, su competencia directa.

En su conversación, además, Esteban desvela cómo ve su futuro en televisión, da su opinión más sincera sobre el Mundial de Qatar, y de la delicada situación personal que atraviesa su amiga Belén Rodríguez (56).

Háblenos de sus nuevas patatas.

Estoy muy contenta, ya tenía las patatas de churrería y ahora he sacado las de jamón y campesinas, que están buenísimas. No pueden faltar en la casa de nadie esta Navidad. Nos está yendo muy bien y estoy muy contenta.

A veces se empeñan en decir todo lo contrario...

Bueno, pero yo creo que eso es también el morbo. Vende más lo malo que lo bueno. A mí me da igual. A mí que hablen de mí lo entiendo. Yo entiendo que saquen cosas, pero eso de que estoy en la quiebra... No lo entiendo.

¿Tiene pensado sacar al mercado más cosas para 2023?

Sí, yo quería quedarme en 10 cosas, pero he pensado que me voy a quedar en 14. Ya no voy a sacar nada más. Es que esto lleva mucho trabajo. Es muy complicado y hay gente que se dedica a lo mismo que tú. Ahora vamos a sacar algo guay.

¿Algo como qué? Danos una pista.

Algo que se utiliza en casa todos los días. Yo miro siempre para los amos y las amas de casa. A mí los amos de casa me encantan. Yo voy al supermercado y me encuentro a más hombres que mujeres.

Se ha comentado que su faceta de empresaria tiene que ver porque se irá apartando de la televisión...

Ahora mismo voy dos días al programa. Porque, hasta abril de 2023, el médico no tiene previsto darme el alta completa. Me han dado un alta por mejoría. Eso quiere decir que puedo ir a trabajar. Yo no he tenido depresión, que queda muy claro. Cuando me pasó lo de la pierna, tuve un estado de tristeza. Voy al programa lunes y martes, de cuatro a ocho. Me viene bien porque no estoy en casa todo el día pensando. Es que yo me he roto la pierna con desplazamiento y astillada.

Cada uno vive el dolor a su manera.

Yo voy a rehabilitación todos los días. Ahora estoy muy bien y muy contenta en mi trabajo.

A nivel de empresa, ¿cómo lo ha compaginado con su dolencia?

Tenía muchas reuniones y lo he hecho todo por videollamada. Por ejemplo, tenía que haber ido a París cuando tuve el percance y se me ha jorobado. En marzo del año que viene vamos a ir porque queremos meter los productos. Tengo allí la primera reunión, que ya es un paso. Eso sí, voy con un traductor porque, si no, no me entero de nada.

¿Hasta cuándo debe tener la muleta?

Es un punto de apoyo. A mí la pierna se me va un poco. En abril, ya la tendré bien, creo. Estas fracturas son largas y muy pesadas.

¿Le ha afectado esto a su trabajo en 'Sálvame'?

Yo he estado muy mal. ¿Sabes qué pasa? Que yo entré un 25 de abril bien a mi trabajo y salí en una ambulancia. Luego tardaron en operarme, me bajaron a quirófano y no me pudieron operar... Tardaron 17 días en operarme. Pero, bueno, ahora estoy mucho mejor. Ahora, como dice mi psicóloga, tienes que tirar para adelante, y eso hago.

¿Está yendo a terapia? Es importante verbalizarlo.

Ahora voy una vez cada quince días, pero sí. He necesitado ayuda. Yo me negué a saber lo que tenía. De todo se enteró mi marido. Yo le dije al doctor que no quería saber nada. Me negué. Te digo que todavía no cojo el coche. Me ha producido mucho miedo. Estoy intentando superarlo.

Cambiando de tema, ¿cómo está Belén Rodríguez tras la polémica con Kiko Hernández? ¿Está en comunicación con ella?

Yo tengo contacto con ella. Creo que son cosas muy personales de ella y yo lo que pasa es que... yo sí hablo con ella. Yo estoy ahí para apoyarla. Yo sólo le pregunto cómo está y me dice que mejor.

¿Cómo ve el programa 'Sálvame', con la crisis de audiencia que está teniendo?

Yo lo veo fenomenal. Lo que pasa es que parece que la gente está encantada de que nos vayamos todos. Que no nos vamos sólo nosotros, también hay un equipo detrás.

¿Qué me dice de la bajada de audiencia?

Yo creo que ha bajado de audiencia todo, no sólo Sálvame.

¿Ha llegado a ver a Sonsoles Ónega?

Sí, a mí me gusta Sonsoles. Perdona, yo aunque trabaje en Telecinco tengo mi opinión. Yo cuando Sonsoles fue a El Hormiguero, que me encanta el programa, yo le mandé un mensaje. Ella y yo tenemos una relación muy buena. La quiero mucho. Me duele que nuestros programas vayan en la misma hora, pero la vida es así. Por supuesto: tenemos relación.

Una vez dijo que su época televisiva finalizaría en 'Sálvame'. Si la llamara Sonsoles, ¿se lo pensaría?

Yo te voy a decir una cosa, yo empecé con Sálvame y estaré hasta que acabe Sálvame. ¿Esto qué quiere decir? No voy a dejar la tele. Lo que pasa es que, en vez de ir todos los días, ir un día, por ejemplo, como algo complementario. A mí me encanta la tele.

¿Cuál es el truco para que, tantos años después, Belén Esteban siga funcionando como el primer día?

Yo creo que ser natural. Mis amigas de toda la vida me lo dicen. Yo no me escondo, yo hago una vida normal; voy al supermercado, voy a cenar, a tomarme una copa... No me escondo. A veces es latoso, pero es lo que he elegido.

Si le pregunto por política, ¿qué me dice?

Yo de política no hablo. Lo único que sí quiero decir es que estoy con la Sanidad Pública. Creo que antes se les aplaudía y ahora se le dan collejas, y eso está muy feo.

¿Se moja con el Mundial de Qatar? ¿Usted hubiera ido?

Yo de este tema no quisiera hablar, pero creo que tendríamos que haber protestado cuando salió Qatar, hace años, ¿no? Entiendo que es un país horroroso, con el tema de la mujer... Me reservo lo que pienso, pero que ahora quejarnos... nos tendríamos que haber quejado cuando salió.

¿Entiende la presencia del rey Felipe VI en Qatar?

Sé que me van a criticar, pero yo sí lo entiendo. Es el rey de España. ¿Qué hacemos? Todo el mundo protesta. Dicen 'yo no veo el Mundial'. Ayer vimos la audiencia que tuvo, ¿no? El problema está en que salió Qatar, pero ¿por qué no protestamos hace años, cuando salió? Es lo que pienso, y yo respeto todo. Ah, lo de Maluma (28) me pareció también fatal. Es un tema muy complicado.

