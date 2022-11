Santi Millán lanza una contundente crítica al Mundial de Qatar con un brazalete arcoíris

Santi Millán ha aprovechado el primer directo de Got Talent este martes 22 de noviembre para lanzar una importante reivindicación en plena polémica por la celebración del Mundial de Qatar.

El momento se produjo durante la actuación de Kevin Micoud, que llegaba dispuesto a impresionar al público y a los jueces con un espectacular número que combinaba magia y tecnología. Sin embargo, un fallo técnico interrumpía el inicio de su espectáculo.

Mientras arreglaban el error, el presentador aparecía en de nuevo en plató para acompañar al semifinalista. "Esto es en directo. Si no fuera en directo, todo esto no saldría, lo habríamos editado", bromeaba.

Kevin Micoud sufría un fallo técnico que interrumpió el inicio de su actuación. Mediaset

"Como sabéis, los concursantes no pueden repetir las actuaciones, a no ser que el error sea culpa nuestra, que nunca es culpa nuestra", añadió Millán. Pero Dani Martínez le corregía desde la mesa de jueces: "Nuestra no, tuya, no te quites culpa. Culpa tuya, que tú eres el del sonido", le espetaba.

Era entonces cuando el conductor del formato sacaba un brazalete arcoíris de su bolsillo y se lo colocaba en el brazo. "Un respeto, aquí el capitán soy yo y, además, me pongo el brazalete que me da la gana, ¿de acuerdo? O sea, que acatando mis órdenes", dijo mientras el público arrancaba en una gran ovación.

Con este simple gesto, el cómico ha criticado la polémica por los brazaletes 'One Love' que varias Selecciones se han negado a lucir en Qatar para evitar sanciones, una decisión que ha sido muy cuestionada a nivel internacional, ya que las multas no deberían ser impedimento para que los protagonistas de un deporte que mueve miles de millones de euros al año reivindiquen los derechos LGTBI, los cuales son violados sistemáticamente en el país sede del Mundial.

